Оранжевый уровень опасности снова объявлен в Беларуси

Новости Беларуси. И вновь жара, а вместе с ней и грозы. В Беларуси объявлен предпоследний, оранжевый уровень опасности. Утром синоптики обещают туман, а днем пройдут дожди. В некоторых районах ожидаются грозы.

Порывы ветра могут достигать 20 м/с. Столбик термометра по стране поднимется до 32°С выше ноля.

Такая температура воздуха превышает средние многолетние значения. Жара может привести к ухудшению условий труда работающих на открытой местности и на производстве. Поэтому специалисты рекомендуют делать перерывы, пользоваться кондиционерами, носить одежду из натуральных тканей и пить побольше жидкости.

А вот охладиться в такую погоду в водоёмах удастся не везде. Только в окрестностях столицы запрещено купание на 7 пляжах. В чёрный список попали некоторые зоны отдыха на Цнянке, Заславском водохранилище и в Дроздах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.