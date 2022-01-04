На границах с ЕС опять очереди. Где сейчас быстрее всего идёт оформление?

Пограничники отмечают увеличение очередей в пунктах пропуска со странами ЕС. За минувшие сутки количество грузовиков, ожидающих выезда, возросло. Скопление фур фиксируется на всех направлениях. Наиболее сложная ситуация складывается на литовском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 300 грузовиков стоят на подъезде к «Беняконям», порядка 200 – в «Каменном Логе». Вместе с тем на маршруте следования через «Котловку» грузовой транспорт отсутствует. Что касается работы польской службы, за минувшие сутки ни один из погранпереходов не выполнил договоренности по пропуску большегрузов на свою территорию, что, ожидаемо, привело к скоплению транспорта. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси. Кроме того, работу так и не возобновил пункт пропуска «Кузница Белостоцкая», закрытый уже около двух месяцев.