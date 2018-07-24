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«Влюблён был в сельское хозяйство даже до того, как стал руководителем»: Герою Беларуси Василию Ревяко исполнилось 70 лет

24 июля 2018 17:42
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Новости Беларуси. «Хорошие специалисты – это достояние государства», считает герой нашего следующего сюжета. Легендарный председатель не менее именитого СПК  «Прогресс Вертелишки» Василий Ревяко недавно отметил 70-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Влюблён был в сельское хозяйство даже до того, как стал руководителем»: Герою Беларуси Василию Ревяко исполнилось 70 лет-1

Хозяйство под его руководством стало одним из лучших в стране. Эффективный агроменеджер носит и звезду Героя Беларуси. Корреспондент Галина Буро встретилась с живой легендой

«Влюблён был в сельское хозяйство даже до того, как стал руководителем»: Герою Беларуси Василию Ревяко исполнилось 70 лет-4

Когда на золотых полях вовсю страда, ему не до пышных праздников, ведь урожай важнее. Пожалуй, есть что-то судьбоносное в том, что заслуженный работник сельского хозяйства родился именно в июле – в период созревания колосьев. Василий Ревяко уже с детства твердо знал, что станет аграрием.

«Влюблён был в сельское хозяйство даже до того, как стал руководителем»: Герою Беларуси Василию Ревяко исполнилось 70 лет-7

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки», Герой Беларуси:
Я, по крайней мере, влюблен был в сельское хозяйство даже до того, как стал руководителем. Я это очень серьезно понял. Мне много было предложений: и замминистра сельского хозяйства, и другие направления. Но я понял, что это все общее. Здесь можно получать очень серьезное удовлетворение от того, что сделано.

«Влюблён был в сельское хозяйство даже до того, как стал руководителем»: Герою Беларуси Василию Ревяко исполнилось 70 лет-10

Его карьера в СПК «Прогресс-Вертелишки» началась в 1975 году – дипломированный специалист приехал сюда по распределению зоотехником. А спустя 20 лет возглавил хозяйство. Уже тогда «Прогресс» гремел на всю страну. Василий Ревяко поставил амбициозную цель – удвоить, а то и утроить успехи. И смог.

«Влюблён был в сельское хозяйство даже до того, как стал руководителем»: Герою Беларуси Василию Ревяко исполнилось 70 лет-13

Галина Буро, СТВ:
СПК по урожайности ежегодно в тройке лидеров в стране. А еще передовые технологии, высокие надои, развитие коневодства и даже собственный цех по пошиву меховых изделий. Не удивительно, что глава государства рекомендовал всем перенимать опыт этого хозяйства.

«Влюблён был в сельское хозяйство даже до того, как стал руководителем»: Герою Беларуси Василию Ревяко исполнилось 70 лет-16

Но главное в его деле – люди. Для них здесь строятся дома. Газ, интернет, водопровод, поликлиника, торговые объекты – он сделал Вертелишки образцовой деревней будущего. А еще воплотил мечту – центр досуга для пожилых людей. В нем есть тренажеры, массаж, бильярд, курсы компьютерной грамотности и кружки по интересам.

«Влюблён был в сельское хозяйство даже до того, как стал руководителем»: Герою Беларуси Василию Ревяко исполнилось 70 лет-19

Иван Головенко, главный агроном СПК «Прогресс-Вертелишки»:
Человечность – это самое главное! Вы у любого спросите человека, который работает в нашем хозяйстве или просто проживает в нашем поселке. И я думаю, о Василии Афанасьевиче только добрые слова скажут.

«Влюблён был в сельское хозяйство даже до того, как стал руководителем»: Герою Беларуси Василию Ревяко исполнилось 70 лет-22

Василий Ревяко – человек простой и скромный, о его исключительных заслугах лишь гордо говорит звезда Героя Беларуси на груди, врученная Президентом страны. А в юбилей – самые теплые слова поздравлений.

«Влюблён был в сельское хозяйство даже до того, как стал руководителем»: Герою Беларуси Василию Ревяко исполнилось 70 лет-25

«Глубоко признателен вам за умение эффективно хозяйствовать на родной земле и постоянное стремление к новым достижениям в своей профессии. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, трудовых успехов на благо Беларуси. Президент Александр Лукашенко».

«Влюблён был в сельское хозяйство даже до того, как стал руководителем»: Герою Беларуси Василию Ревяко исполнилось 70 лет-28

Уже во время награждения он признался: когда стал руководителем, думал, за 5 лет все задуманное сделает. А оказалось – даже двух жизней не хватит. Но пока чувствует силы, будет и дальше работать как учила мама: «чтобы людям не стыдно было в глаза смотреть».

# Юбилеи # общество # Василий Ревяко # Галина Буро # Иван Головенко # Фотофакт

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