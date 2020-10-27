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Они всегда поддержат тех, кто оказался в беде. Вот так белорусские волонтёры помогают тем, кому это особенно нужно

27 октября 2020 10:51
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Новости Беларуси. В Бресте наградили тех, кто по-своему неравнодушен к белорусам и готов оказать пусть маленькую, но все же помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Помыть окна ветерану, купить продукты пожилым, поддержать детей в социальном приюте – больше 3 тысяч волонтеров выполняют свою добрую миссию. Лучших из них наградили. Время реагирования на просьбу о помощи – меньше 3 минут.  

Лучший отряд региона – «Імгненне» – имеет брестскую прописку. Ребята объединились три года назад. Это школьники, студенты – всего порядка 70 молодых людей. Под их патронажем находятся социальный приют и дом ветеранов. Отряд работает с людьми с инвалидностью. При их помощи не единожды прошли благотворительные сборы средств для тех, кто оказался в беде.  

Они всегда поддержат тех, кто оказался в беде. Вот так белорусские волонтёры помогают тем, кому это особенно нужно-1



Илиана Дочева, командир волонтерского отряда:  
Сначала нас было пятеро, потом 15, 30, 40. И сейчас нас от 60 до 70. Кто-то поступает в университет, уходят, в другие города уезжают. Но все равно, когда приезжают в Брест, они звонят и говорят: «Все, мы приехали, мы готовы. Что будем делать?»  

Они всегда поддержат тех, кто оказался в беде. Вот так белорусские волонтёры помогают тем, кому это особенно нужно-3

Юрий Сегенюк, первый секретарь областной ОО «БРСМ»:  
У нас есть лучшие отряды из города Пинска, Барановичей, Бреста. Наши ребята, около 150 человек совместно с Красным Крестом помогали одиноким проживающим людям и пожилым, именно когда была пандемия COVID. Я думаю, что скорее всего эта помощь понадобится и сейчас, и в осенний период.  

Они всегда поддержат тех, кто оказался в беде. Вот так белорусские волонтёры помогают тем, кому это особенно нужно-6

На протяжении года ребят обучают различным специальным навыкам: общению с глухими, помощи слабовидящим, инвалидам-колясочникам.  

В день награждения волонтеры «прокачали» свои способности на трех образовательных площадках.  

Заключительный этап конкурса пройдет в декабре. Тогда соберутся лучшие со всей страны.  

# Государственная социальная политика # общество # Илиана Дочева # Юрий Сегенюк # Фотофакт

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