Они всегда поддержат тех, кто оказался в беде. Вот так белорусские волонтёры помогают тем, кому это особенно нужно

Новости Беларуси. В Бресте наградили тех, кто по-своему неравнодушен к белорусам и готов оказать пусть маленькую, но все же помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помыть окна ветерану, купить продукты пожилым, поддержать детей в социальном приюте – больше 3 тысяч волонтеров выполняют свою добрую миссию. Лучших из них наградили. Время реагирования на просьбу о помощи – меньше 3 минут.

Лучший отряд региона – «Імгненне» – имеет брестскую прописку. Ребята объединились три года назад. Это школьники, студенты – всего порядка 70 молодых людей. Под их патронажем находятся социальный приют и дом ветеранов. Отряд работает с людьми с инвалидностью. При их помощи не единожды прошли благотворительные сборы средств для тех, кто оказался в беде.