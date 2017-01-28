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Они смогли воплотить мечту в жизнь: выпускники Академии авиации пополнили ряды белорусской армии

28 января 2017 13:08
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Новости Беларуси. Офицерские ряды белорусской армии пополнили выпускники Белорусской государственной академии авиации.

Торжественная церемония выпуска состоялась в зале Победы Музея истории Великой Отечественной войны.

Они смогли воплотить мечту в жизнь: выпускники Академии авиации пополнили ряды белорусской армии-1

Пройдя путь от курсантских погон до лейтенантских звезд, сегодня они гордо стоят в выпускном строю. Каждый из них, несомненно гордится тем, что смог воплотить в жизнь мечту.

Инженеры продолжат службу в воинских частях Вооруженных Сил.

Они смогли воплотить мечту в жизнь: выпускники Академии авиации пополнили ряды белорусской армии-4

К слову, за последние шесть лет профессорско-преподавательским составом военного факультета подготовлено 142 кадровых офицера для военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Авиация

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