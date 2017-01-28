Они смогли воплотить мечту в жизнь: выпускники Академии авиации пополнили ряды белорусской армии

Пройдя путь от курсантских погон до лейтенантских звезд, сегодня они гордо стоят в выпускном строю. Каждый из них, несомненно гордится тем, что смог воплотить в жизнь мечту.

Инженеры продолжат службу в воинских частях Вооруженных Сил.