Сотрудники телеканалов СТВ и РТР-Беларусь присоединились к марафону добра «Наши дети»

Волшебство в каждый дом! В стране продолжается благотворительный марафон «Наши дети». Его участники в предновогодние дни дарят ощущение праздника и чуда каждому маленькому белорусу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание – детям с непростой судьбой. Сотрудники телеканалов СТВ и РТР-Беларусь 25 декабря отправились с подарками туда, где невзгоды позади, а рядом любящие люди. Семь детей приемных родителей Ирины и Алексея Петуховых встали в хоровод с нашими ведущими и корреспондентами.

Моя мечта – в следующем году пойти на кружок футбола.

Я учусь в пятом классе, и я мечтаю выиграть в соревнованиях по волейболу, занять первое место.

Здесь чудеса происходят не только под Новый год. С тех самых пор, как в сентябре 2019-го семья Петуховых – уже родители троих детей – решились взять под опеку оставшихся без заботы малышей, счастливый смех и добро не покидают эти стены. За время работы приемными родителями Ирина Петухова стала мамой для 22 детей, оставшихся без попечения родных. Старшие помогают младшим. А те, в свою очередь, – главные помощники родителей. Сердца малышей оттаивают в простом семейном счастье.