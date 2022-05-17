«Они могут и котёнка погладить, и потом себя облизать». Как понять, что у ребёнка глисты?

Найти и обезвредить. Одним из самых частых инфекционных заболеваний у детей, особенно в теплое время года, считаются глисты. Заражение происходит при попадании личинок паразита в пищеварительный тракт. Чаще всего они поражают кишечник или печень.

Елена Пацко, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Дети, особенно в теплое время года, много находятся на свежем воздухе, у бабушек и дедушек на дачах. Там есть земля, в которой тоже могут обитать данные организмы. Дети не сильно дисциплинированные, и они могут и котенка погладить, и потом себя облизать. Но не у каждого ребенка проявляется какая-то клиника. Иногда глисты могут существовать в нашем организме и не вызывать никаких симптомов. Причиной появления паразитов может стать даже плохо прожаренное мясо или некипяченая вода. По организму личинки и взрослые особи перемещаются вместе с током крови.

Елена Пацко:

Есть некоторые паразиты, которые могут вызывать достаточно серьезные заболевания. Они поражают наши внутренние органы: легкие, желудочно-кишечный тракт, кишечник в том числе, могут паразитировать в мышцах, печени и вызывать тяжелые заболевания. Чтобы уберечь ребенка от паразитов, важно научиться быстро определять симптомы для оперативного лечения, ведь они вовсе не безобидны для человека. К слову, в детском организме может жить более 100 видов глистов. Самый характерный признак заражения – жжение и кожный зуд.

Елена Пацко:

Зуд может быть повсеместный, по всему кожному покрову, так и в перианальной области. Это даже более частый симптом. Как мы это заподозрим? Ребенок во время сна беспокойный, крутится очень много, вертится. И видим, что на теле, особенно с утра, есть расчесы. Могут быть симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Также может быть периодическая отрыжка или неприятный запах изо рта. При появлении симптомов важно немедленно обратиться к врачу и сдать соответствующие анализы. Заразиться могут все члены семьи, поэтому в большинстве случаев с целью профилактики лечение назначается всем, кто проживает с ребенком. Особое внимание стоит уделить домашним питомцам, так как чаще всего именно они источник заражения.





Елена Пацко:

В современном мире диагностика ушла далеко вперед, и есть обследования, которые более достоверные и точные для этого диагноза. В частности, сдается кровь ребенка на антитела к определенным гельминтам, чаще всего встречающимся. По этому анализу уже будет видно, есть диагноз или нет. Если диагноз подтверждается, мы собрали достаточно данных, чтобы выставить его, то происходит определенная терапия препаратами на определенный срок. Это все достаточно индивидуально. И нельзя сказать, что для каждого ребенка подойдет какой-то препарат. Они есть в разных формах выпуска, разной дозировки, и учитывается, какой паразит мы обнаружили.