Они – гарант мира и спокойствия: торжества по случаю 100-летия белорусской милиции проходят по всей стране

Новости Беларуси. Ровно век на страже безопасности. Белорусская милиция сегодня отмечает 100 лет со дня образования. Торжества по этому случаю проходят по всей стране. Основные состоялись в Минске.

Этим утром по центру столицы прошагали парадные расчеты подразделений белорусской милиции – в торжественном шествии приняли участие более тысячи человек.

Президент Александр Лукашенко обращаясь к правоохранителям подчеркнул, что белорусская милиция сегодня успешно поддерживает высокий уровень правопорядка в стране.

С самого утра трибуны, которые уставлены на октябрьской площади, начали заполняться людьми.

За несколько минут до начала торжественного марша, в колоннах идут последние приготовления к шествию.

На трибунах – волнуются и гордятся родственники и соотечественники, сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ.

Вековой юбилей со дня образования милицейской службы – для Беларуси день особенный. И впервые профессиональный праздник стражей правопорядка так масштабно отмечает, без преувеличения, вся страна. Правоохранители вместе с народом прошли нелегкий, путь к независимости.

Вписали в общую историю Беларуси свои достижения и победы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы чествуем тех, кто избрал для себя одну из самых героических профессий – защищать народ от преступности. Сегодня перед ними стоят масштабные задачи по укреплению статуса Беларуси как безопастного государства.

Органы внутренних дел заслужили высокую оценку всего белорусского народа за неустанность, самоотверженность и силу духа, которая подвигает вас, не взирая на опасность защищать белорусский народ.

В Беларуси гордятся всеми, кто бережёт честь мундира, являясь образцом личной порядочности и принципиальности. Здесь ценят настоящих профессионалов, достойно выполняющих свой долг.

Вы призваны воплощать лучшие человеческие качества: ответственность, мужество, готовность прийти на помощь в любую минуту.

Я убеждён, что личный состав МВД будет и впредь эффективно решать поставленные задачи и с честью служить нашей родине.

Команда «шагом марш» и шествие стартует. Перед трибунами проходят более тысячи двухсот человек и 46 единиц автомобильной и мототехники.

Возглавиляют колонну самые юные участники парада – барабанщики специализированного лицея МВД.

Всего 17 пеших парадных расчетов – все подразделения органов внутренних дел – от сотрудников ГАИ до солдат роты почетного караула. Отдельной «коробкой» проходят специалисты-кинологи. Четвероногие стражи правопорядка в честь праздника по праву тоже в парадной милицейской форме.

На смену пешим расчетам, на площади появляется техника. Зрители, словно переносятся в далекие 50-ые.

Во главе колонны раритетные автомобили и мотоциклы. Сегодня увидеть такие можно, разве что в музее.

А это уже техника дня сегодняшнего. Улицы городов патрулируют современные машины. Гвардия мотоциклистов, внедорожники «Богатырь», БТРы, штурмовая установка.