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Они – гарант мира и спокойствия: торжества по случаю 100-летия белорусской милиции проходят по всей стране

04 марта 2017 10:34
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Новости Беларуси. Ровно век на страже безопасности. Белорусская милиция сегодня отмечает 100 лет со дня образования. Торжества по этому случаю проходят по всей стране. Основные состоялись в Минске. 

Этим утром по центру столицы прошагали парадные расчеты подразделений белорусской милиции – в торжественном шествии приняли участие более тысячи человек.

Президент Александр Лукашенко обращаясь к  правоохранителям подчеркнул, что белорусская милиция сегодня успешно поддерживает высокий уровень правопорядка в стране.    

С самого утра трибуны, которые уставлены на октябрьской площади,  начали заполняться людьми.

За несколько минут до начала торжественного марша, в колоннах идут последние приготовления к шествию.

На трибунах  –  волнуются и гордятся родственники и соотечественники,  сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ.

Вековой юбилей со дня образования милицейской службы – для Беларуси день особенный. И впервые профессиональный праздник стражей правопорядка так масштабно  отмечает, без преувеличения,  вся страна. Правоохранители вместе с народом прошли нелегкий, путь к независимости.

Вписали в общую историю Беларуси свои достижения и победы.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы чествуем тех, кто избрал для себя одну из самых героических профессий – защищать народ от преступности. Сегодня перед ними стоят масштабные задачи по укреплению статуса Беларуси как безопастного государства.

Органы внутренних дел заслужили высокую оценку всего белорусского народа за неустанность, самоотверженность и силу духа, которая подвигает вас, не взирая на опасность защищать белорусский народ.

В Беларуси гордятся всеми, кто бережёт честь мундира, являясь образцом личной порядочности и принципиальности. Здесь ценят настоящих профессионалов, достойно выполняющих свой долг.

Вы призваны воплощать лучшие человеческие качества: ответственность, мужество, готовность прийти на помощь в любую минуту.

Я убеждён, что личный состав МВД будет и впредь эффективно решать поставленные задачи и с честью служить нашей родине.  

Команда «шагом марш» и шествие стартует. Перед трибунами проходят более тысячи двухсот человек и 46 единиц автомобильной и мототехники. 

Возглавиляют колонну самые юные участники парада – барабанщики специализированного лицея МВД.

Всего 17 пеших парадных расчетов  – все подразделения органов внутренних дел – от сотрудников ГАИ до солдат роты почетного караула. Отдельной «коробкой» проходят специалисты-кинологи.  Четвероногие стражи правопорядка в честь праздника по праву тоже в парадной милицейской форме.  

На смену пешим расчетам, на площади появляется  техника. Зрители, словно переносятся  в далекие 50-ые. 

Во главе колонны раритетные автомобили и мотоциклы. Сегодня увидеть такие можно, разве что в музее. 

А это уже техника дня сегодняшнего. Улицы городов патрулируют современные  машины. Гвардия мотоциклистов, внедорожники «Богатырь», БТРы,  штурмовая установка.

Они – гарант мира и спокойствия: торжества по случаю 100-летия белорусской милиции проходят по всей стране -1

Поздравления и пожелания в адрес белорусских правоохранителей звучат в эти дни как минимум на 16 языках. 

Представители именно стольких государств прибыли в Минск для участия в торжествах, сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ.

Кубанычбек Омуралиев, Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызской Республики в Республики Беларусь:
Кто милицию Беларуси создавал? Михаил Фрунзе – наш земляк. Он первый милиционер был в Беларуси. Это ещё вдвойне такое впечатление. Есть вклад, дух народов: то есть наш земляк создавал первую милицию в Минске.

Сегодня Беларусь входит в десятку стран с самым низким уровнем преступности. Ежедневно, без выходных и праздников,  на боевом посту по всей стране тысячи людей в милицейской форме.

Они – гарант мира и спокойствия в стране.

# общество # Александр Лукашенко # Милиция Беларуси # Кубанычбек Омуралиев

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