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«Они чувствуют: конец скоро». Пустовой о политической агонии Запада

27 августа 2022 18:17
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Новости Беларуси. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой представит свое видение важных политических событий.  

«Они чувствуют: конец скоро». Пустовой о политической агонии Запада-1

Евгений Пустовой, СТВ:
Спасибо канцлерам из поверженного рейхстага и жовто-блакитным отщепенцам с флером коричневых идей. Своими поступками и словами вы сами себя дискредитируете. Продолжайте. У ада нет дна. В этой мировой войне, гибридной, финансово-экономической и даже войне смыслов. Вы просто открываете рот. И все. Все точки над белорусской i стоят.

Именно сжатая и звенящая атмосфера в мире, геополитическая сплюснутость затрагивает и нас. Это как землетрясение. Эпицентр не в Беларуси, но амплитуда долетает. Расположение у нас такое: под перекрестным огнем цивилизаций и интересов. Выстоим, если будем ориентироваться на свое.

Лукашенко: «Шольц – это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике». Подробнее здесь.

«Они чувствуют: конец скоро». Пустовой о политической агонии Запада-4

Евгений Пустовой:
Оторвать Минск от Москвы. Все эти потуги были, есть и будут, пока будет такая Европа. Так же, как последний кусок хлеба у наших детей отрывали железные рыцари просвещенной Европы, шаромыжники объединенной армии Наполеона и стервятники зондеркоманд Гитлера.

Подробности в видеоматериале.

Восточная кампания. Восточный фронт. Эта линия борьбы через наши земли, сквозь века прошлого от Чудского озера до Бреста. Снова стервятники современного Геринга слетаются на аэродромы Польши.

Лукашенко: на нас тренировались, это была прелюдия к событиям, которые происходят сейчас в мире, в частности в Украине. Читайте здесь.

Евгений Пустовой:
Они чувствуют: конец скоро. Поэтому взрывают даже не военных, а лидеров мнений. Сейчас каждый патриотический эксперт злит коллективный Запад хуже, чем Левитан злил Гитлера. Но в эфире, в интернете звучит освежающая правда. Приятно, что за ее научили вступаться. Заявление националиста из правительственного квартала Киева всколыхнуло белорусское общество.

Лукашенко: у меня сложилось очень хорошее, доброе отношение к украинцам. Никакие они не нацики. Подробнее здесь.

«Они чувствуют: конец скоро». Пустовой о политической агонии Запада-7

Евгений Пустовой:
Медийная элитка Европы, донатовая несвободная пресса, кадровые разведчики психологической войны, вы следите не то что за каждым словом – за каждым взглядом официального Минска. Следите, чтобы зацепиться и высмеять. Оправдать фиаско своего пути.

«Они чувствуют: конец скоро». Пустовой о политической агонии Запада-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо раздеваться, напрягаться и работать.

Евгений Пустовой:
Ну вы сейчас скажите: все это красивые идеи идеологии, пропаганда. В эпоху постгуманизма в тренде цифра. Деньги и цифровое мышление. На этой неделе все центральные медиа публиковали социологическое исследование ЕcooМ.

Интервью с руководителем центра читайте здесь.

«Они чувствуют: конец скоро». Пустовой о политической агонии Запада-13

Евгений Пустовой:
Мини-интервью прошло в обновленной «Столице», что очень символично. Во-первых, сейчас она полностью наша, белорусская. Регионы создают здесь свои торговые этажи. Ну и символично, что там, где в 1990-е были голодные забастовки, под крыльями аистов радуются лету наши дети. А в этом куполе, как в зеркале, отражается белорусская действительность.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Александр Лукашенко # Алексей Гончаренко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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