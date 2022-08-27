«Они чувствуют: конец скоро». Пустовой о политической агонии Запада

Новости Беларуси. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой представит свое видение важных политических событий.
Новости Беларуси. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой представит свое видение важных политических событий.
Евгений Пустовой, СТВ:
Спасибо канцлерам из поверженного рейхстага и жовто-блакитным отщепенцам с флером коричневых идей. Своими поступками и словами вы сами себя дискредитируете. Продолжайте. У ада нет дна. В этой мировой войне, гибридной, финансово-экономической и даже войне смыслов. Вы просто открываете рот. И все. Все точки над белорусской i стоят.
Именно сжатая и звенящая атмосфера в мире, геополитическая сплюснутость затрагивает и нас. Это как землетрясение. Эпицентр не в Беларуси, но амплитуда долетает. Расположение у нас такое: под перекрестным огнем цивилизаций и интересов. Выстоим, если будем ориентироваться на свое.
Лукашенко: «Шольц – это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике». Подробнее здесь.
Евгений Пустовой:
Оторвать Минск от Москвы. Все эти потуги были, есть и будут, пока будет такая Европа. Так же, как последний кусок хлеба у наших детей отрывали железные рыцари просвещенной Европы, шаромыжники объединенной армии Наполеона и стервятники зондеркоманд Гитлера.
Подробности в видеоматериале.
Восточная кампания. Восточный фронт. Эта линия борьбы через наши земли, сквозь века прошлого от Чудского озера до Бреста. Снова стервятники современного Геринга слетаются на аэродромы Польши.
Лукашенко: на нас тренировались, это была прелюдия к событиям, которые происходят сейчас в мире, в частности в Украине. Читайте здесь.
Евгений Пустовой:
Они чувствуют: конец скоро. Поэтому взрывают даже не военных, а лидеров мнений. Сейчас каждый патриотический эксперт злит коллективный Запад хуже, чем Левитан злил Гитлера. Но в эфире, в интернете звучит освежающая правда. Приятно, что за ее научили вступаться. Заявление националиста из правительственного квартала Киева всколыхнуло белорусское общество.
Лукашенко: у меня сложилось очень хорошее, доброе отношение к украинцам. Никакие они не нацики. Подробнее здесь.
Евгений Пустовой:
Медийная элитка Европы, донатовая несвободная пресса, кадровые разведчики психологической войны, вы следите не то что за каждым словом – за каждым взглядом официального Минска. Следите, чтобы зацепиться и высмеять. Оправдать фиаско своего пути.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо раздеваться, напрягаться и работать.
Евгений Пустовой:
Ну вы сейчас скажите: все это красивые идеи идеологии, пропаганда. В эпоху постгуманизма в тренде цифра. Деньги и цифровое мышление. На этой неделе все центральные медиа публиковали социологическое исследование ЕcooМ.
Интервью с руководителем центра читайте здесь.
Евгений Пустовой:
Мини-интервью прошло в обновленной «Столице», что очень символично. Во-первых, сейчас она полностью наша, белорусская. Регионы создают здесь свои торговые этажи. Ну и символично, что там, где в 1990-е были голодные забастовки, под крыльями аистов радуются лету наши дети. А в этом куполе, как в зеркале, отражается белорусская действительность.