«Они будут лучшими атлетами в мире». Спасатель из России высказался о белорусах

Яна Шипко, коррепондент: 90 пожарных спасателей из Беларуси и России борются за звание сильнейшего. В полной экипировке с противогазами, в считаные секунды они взмывают на башню, проходят полосу препятствий, тащат рукава и пострадавших. Такая выносливость очень помогает при работе с реальными чрезвычайными ситуациями, поэтому очень круто, что такой вид спорта культивируется.

Андрей Рахов, участник международных соревнований «Сильнейший пожарный-спасатель» (Санкт-Петербург):

Я пришел два года назад, с этого момента затянуло. Первые мои международные соревнования – я отпросился на работе, приехал сюда к вам в гости. Я только что сошел с дорожки, очень тяжело было, трудно акклиматизироваться в некотором моменте. Немножко взял не тот темп, но показал свое лучшее время, которое показывал. И полностью посмотрю соревнования, что я видел только в Питере, а здесь я могу сказать, что ребята все на голову выше, белорусы очень сильные спортсмены. Я думаю, что они будут лучшими атлетами в мире. Мы будем держаться за ними. Когда-нибудь обгоним, но пока вы лучшие. Я думаю, что класс Беларуси – это мировой класс.