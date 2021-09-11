Дмитрий Мезенцев: приезжаешь – ощущаешь, что живёшь в чистой, красивой квартире, имя которой Беларусь и Минск

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Огромным трудом тех людей, кто восстановил Минск после освобождения 3 июля 1944 года. Огромным трудом страны, которая обязана была показать, что Минск не может быть перенесен на другое место. Минск древний и Минск послевоенный – это один и тот же город, столица свободной, тогда еще советской, Беларуси. И то, что сегодня мы видим ладный, красивый, всегда ухоженный и безопасный столичный город – это огромная заслуга и Президента республики Александра Григорьевича Лукашенко, и руководства города, городского совета Минска. И самое главное – минчан и гостей города. Приезжаешь – ощущаешь радушие, доброжелательство. Ощущаешь, что ты живешь в чистой, красивой квартире, имя которой Беларусь и имя которой Минск.