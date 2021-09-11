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Дмитрий Мезенцев: приезжаешь – ощущаешь, что живёшь в чистой, красивой квартире, имя которой Беларусь и Минск

11 сентября 2021 11:03
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Новости Беларуси. С днем рождения главного города страны минчан и всех белорусов поздравил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Даже погода за нас, да?» Как помощник Президента по Минску поздравил всех с Днем города, читайте здесь

Дмитрий Мезенцев: приезжаешь – ощущаешь, что живёшь в чистой, красивой квартире, имя которой Беларусь и Минск-1

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России: 
Огромным трудом тех людей, кто восстановил Минск после освобождения 3 июля 1944 года. Огромным трудом страны, которая обязана была показать, что Минск не может быть перенесен на другое место. Минск древний и Минск послевоенный – это один и тот же город, столица свободной, тогда еще советской, Беларуси. И то, что сегодня мы видим ладный, красивый, всегда ухоженный и безопасный столичный город – это огромная заслуга и Президента республики Александра Григорьевича Лукашенко, и руководства города, городского совета Минска. И самое главное – минчан и гостей города. Приезжаешь – ощущаешь радушие, доброжелательство. Ощущаешь, что ты живешь в чистой, красивой квартире, имя которой Беларусь и имя которой Минск. 

Дмитрий Мезенцев: приезжаешь – ощущаешь, что живёшь в чистой, красивой квартире, имя которой Беларусь и Минск-3

Владимир Кухарев: Минск создавался на протяжении столетий руками миллионов минчан. Подробнее здесь

У стелы была исполнена песня, посвященная Минску. На финальных аккордах в небо символично взлетели голуби мира. 

# День города в Минске # Дмитрий Мезенцев

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