Дмитрий Мезенцев: приезжаешь – ощущаешь, что живёшь в чистой, красивой квартире, имя которой Беларусь и Минск

Новости Беларуси. С днем рождения главного города страны минчан и всех белорусов поздравил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Даже погода за нас, да?» Как помощник Президента по Минску поздравил всех с Днем города, читайте здесь.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:
Огромным трудом тех людей, кто восстановил Минск после освобождения 3 июля 1944 года. Огромным трудом страны, которая обязана была показать, что Минск не может быть перенесен на другое место. Минск древний и Минск послевоенный – это один и тот же город, столица свободной, тогда еще советской, Беларуси. И то, что сегодня мы видим ладный, красивый, всегда ухоженный и безопасный столичный город – это огромная заслуга и Президента республики Александра Григорьевича Лукашенко, и руководства города, городского совета Минска. И самое главное – минчан и гостей города. Приезжаешь – ощущаешь радушие, доброжелательство. Ощущаешь, что ты живешь в чистой, красивой квартире, имя которой Беларусь и имя которой Минск.
Владимир Кухарев: Минск создавался на протяжении столетий руками миллионов минчан. Подробнее здесь.
У стелы была исполнена песня, посвященная Минску. На финальных аккордах в небо символично взлетели голуби мира.