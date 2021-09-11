Владимир Кухарев: Минск создавался на протяжении столетий руками миллионов минчан

Новости Беларуси. Минск – город, который объединяет. Этот девиз 11 сентября выбран для главного праздника белорусской столицы. Торжества традиционно начались у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск – город, который объединяет. Этот девиз 11 сентября выбран для главного праздника белорусской столицы. Торжества традиционно начались у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Даже погода за нас, да?» Как помощник Президента по Минску поздравил всех с Днем города, читайте здесь.
Там почтили память тех, кто защищал город и отдал жизнь за его освобождение. Именно в этом символичном месте столицы проходят все знаковые торжества. День рождения города не исключение. В возложении цветов и венков приняли участие сотни минчан – представители трудовых коллективов, общественных объединений, депутаты, руководство столицы.
Дмитрий Мезенцев: приезжаешь – ощущаешь, что живёшь в чистой, красивой квартире, имя которой Беларусь и Минск. Читайте здесь.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Минск создавался на протяжении столетий руками миллионов минчан. И сегодня мы можем с уверенностью сказать, что наш город красивый, уютный, чистый, в нем комфортно проживать. Мы думаем, что также Минск будет всегда развиваться. Естественно, нам очень много надо принимать усилий для того, чтобы, во-первых, поддерживать Минск в таком состоянии – это заслуга всех жителей города. Минск будет развиваться и городами-спутниками, мы будем совершенствовать благоустройство, заниматься дворовыми территориями, значимыми местами.