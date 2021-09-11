«Даже погода за нас, да?» Помощник Президента по Минску поздравил всех с Днём города

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:

В таком знаменательном месте мы празднуем День города. Мне бы хотелось всех минчан, гостей столицы поздравить с этим красивым праздником. Даже погода за нас, да? Поздравить, пожелать здоровья, удачи, благополучия. У нас красивый город, мы должны жить для своего города. Мы хозяева нашей республики. С праздником, минчане!