«Даже погода за нас, да?» Помощник Президента по Минску поздравил всех с Днём города

Новости Беларуси. Минск – город, который объединяет. Этот девиз 11 сентября выбран для главного праздника белорусской столицы. Торжества традиционно начались у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск – город, который объединяет. Этот девиз 11 сентября выбран для главного праздника белорусской столицы. Торжества традиционно начались у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Кухарев: Минск создавался на протяжении столетий руками миллионов минчан. Подробнее здесь.
Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:
В таком знаменательном месте мы празднуем День города. Мне бы хотелось всех минчан, гостей столицы поздравить с этим красивым праздником. Даже погода за нас, да? Поздравить, пожелать здоровья, удачи, благополучия. У нас красивый город, мы должны жить для своего города. Мы хозяева нашей республики. С праздником, минчане!