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«Даже погода за нас, да?» Помощник Президента по Минску поздравил всех с Днём города

11 сентября 2021 11:01
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Новости Беларуси. Минск – город, который объединяет. Этот девиз 11 сентября выбран для главного праздника белорусской столицы. Торжества традиционно начались у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Даже погода за нас, да?» Помощник Президента по Минску поздравил всех с Днём города-1

Владимир Кухарев: Минск создавался на протяжении столетий руками миллионов минчан. Подробнее здесь

«Даже погода за нас, да?» Помощник Президента по Минску поздравил всех с Днём города-3

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску: 
В таком знаменательном месте мы празднуем День города. Мне бы хотелось всех минчан, гостей столицы поздравить с этим красивым праздником. Даже погода за нас, да? Поздравить, пожелать здоровья, удачи, благополучия. У нас красивый город, мы должны жить для своего города. Мы хозяева нашей республики. С праздником, минчане! 

# День города в Минске # Александр Барсуков

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