Она проработала учителем больше 30 лет: могла бы выйти на пенсию уже, но это смысл моей жизни

Новости Беларуси. Для Светланы Лабынько школа – родной дом. Работает учителем она уже больше 30 лет, подготовила для взрослой жизни три класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К зарубежным провокаторам она относится однозначно.
Новости Беларуси. Для Светланы Лабынько школа – родной дом. Работает учителем она уже больше 30 лет, подготовила для взрослой жизни три класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К зарубежным провокаторам она относится однозначно.
Светлана Лабынько, заместитель директора по учебной работе средней школы № 124 Минска:
Человек, который, не находясь в Беларуси, призывает к каким-то таким действиям… Я, конечно, к такому человеку и к таким призывам отношусь негативно. Если человек хочет высказаться, если он хочет, чтобы его услышали, он должен быть вместе с народом. И должен быть на территории Республики Беларусь.
Для любого, чья профессия педагог, призыв бросить детей просто уму непостижим.
Светлана Лабынько:
Я не работала ни одного года в какой-то другой профессии, поэтому я без школы, без учащихся, без наших дорогих педагогов просто-напросто не представляю себе и смысл. Я уже на пенсии, между прочим. Я-то могла бы и не работать, но как-то… Это смысл моей жизни.