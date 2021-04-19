«Она может спасти кому-то жизнь». Студенты в Гродно рассказали, почему решили стать донорами крови

Новости Беларуси. Гродненские студенты и преподаватели решили безвозмездно сдать кровь. К благородной акции по добровольному донорству присоединились 270 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сдача крови прошла в одном из общежитий Купаловского университета. Все желающие прошли предварительный медосмотр, их проверили по единой базе данных на наличие противопоказаний, вирусов и инфекций. Врачи говорят, что кровь нужна всегда, любых групп и резус-факторов. Весь процесс занимает не более 10 минут. После студенты и преподаватели получили положенные в таких случаях завтраки, много сладостей и сувениры на память.

Елизавета Шмидт, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Возможно, моя кровь кому-то поможет, она может спасти кому-то жизнь. 500 миллилитров – это не так уж и много, они восстанавливаются буквально за месяц, а у человека вся жизнь будет впереди благодаря моей крови.

Ольга Русилко, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Все, скорее всего, зависит от воспитания. У меня дедушка сдавал кровь на постоянной основе. Это действительно очень важно, потому что очень много людей нуждаются в нашей помощи. И если я могу чем-то помочь, то я помогаю всегда.

Евгения Головач, врач-трансфузиолог Гродненского областного центра трансфузиологии:

На больницы кровь из нашего центра поступает ежедневно. Поэтому мы всегда очень рады и благодарны любым донорам, которые к нам приходят на станцию, особенно, конечно, это безвозмездные доноры.