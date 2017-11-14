Он готовился, он шел целенаправленно в эти войска: 14 ноября прошел очередной призыв новобранцев

Новости Беларуси. Более 1000 новобранцев 14 ноября пополнили армейские ряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В части призывники отправились прямо с плаца. Осенний призыв продлится до 30 ноября. На срочную службу отправят 10 тысяч новобранцев. Еще тысяча будет проходить ее в резерве.

Всего через пару часов новобранцы кардинально сменят дресс-код. Без пяти минут рядовые – для самых близких они все те же мальчишки. 38 штурмовая. На плацу минского военкомата о брестской бригаде говорят с придыханием. Попасть туда мечтал и Марк. В будущем парень не исключает службы по контракту.

Марк Лукоперов, призывник:

С детства хотел прыгнуть с парашютом, идти в амию. Раз представилась такая возможность, почему бы не попробовать.

Татьяна Лукоперова, мама призывника:

Мальчик у нас взрослый, самостоятельный. Он готовился, он шел целенаправленно в эти войска. Он сознает то, что он делает. Этой осенью ряды Вооруженных Сил пополнят около 11 тысяч новобранцев. Еще 1500 будут направлены в резерв. Что касается альтернативной службы, ее пройдут 17 человек.

Олег Позняк, заместитель начальника управления – начальник отдела Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС Беларуси:

Призывными комиссиями на данный момент принято более 55 тысяч решений, в том числе более 26 тысяч решений о предоставлении призывникам отсрочки от призыва на срочную военную службу. Продлится призыв до 30 ноября. Уже в первый день в войсковые части отправили более 1000 новобранцев.

Георгий Иванов, призывник (Городок):

У меня служил дед в воздушно-десантных войсках, отслужил три года. С самого детства он меня готовил к этой службе. Потому что армия закаляет характер. Впереди у призывников курс молодого бойца. Это целый месяц строевой и физической подготовки.