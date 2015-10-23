Ольга Захарова, автогонщик: «У авто не женское лицо…»

Рёв мотора и адреналин... Эту красавицу-блондинку никто не догонит. Она - кандидат в мастера спорта по автоспорту, чемпион Республики Беларусь 2011 по авторалли. Распрощалась со всеми стереотипами за рулём.

Очаровательная улыбка и невероятная сосредоточенность в глазах. Ольга Захарова лидер по жизни. Мама троих сыновей, эколог по профессии и гонщица в душе.

С авто на «ты» она уже 14 лет. Закончила школу экстремального вождения, затем стала выступать в качестве пилота на соревнованиях по скоростному маневрированию. Но скорость стойко набирала обороты. По силам оказалась роль штурмана в авторалли.

На высокой скорости поле зрения человека превращается в точку. Поэтому максимальная концентрация внимания, правильная подача информации и быстрое принятие решений. Такова работа штурмана, которая помогает формировать сильный характер.

У авто-леди более 20 кубков и различных дипломов с белорусских и международных соревнований. Спортивный опыт и новые победы. Как игра, с переходом на новый уровень: ты постоянно ощущаешь потребность в развитии.

Экстрим не обходится и без форс-мажоров. Порой, выходить приходится даже через окно.

В городе Ольга примерный водитель. Как мама, она отлично понимает, что где-то сейчас переходят дорогу и её дети.

Семья Ольги Захаровой вовлечена в гонки и очень ею гордится. Муж помогает в качестве механика. Двое старших детей были судьями на соревнованиях. Средний сын попробовал себя в качестве штурмана.

Уникальность ралли в том, что заезды проходят в любом сезоне и на любой поверхности. Так, Ольга больше любит лёд и снег, чем асфальт. Она лучше чувствует динамику машины в таких условиях.