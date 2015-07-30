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Олег Судленков, коллекционер книг рассказал в студии программы «УТРО» о редких и ценных книгах

30 июля 2015 08:07
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Олег Судленков, коллекционер книг рассказал в студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» о редких и ценных книгах:

Олег Судленков:
Это началось у меня ещё в школе. Как раз в 1949 отмечали 150 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и было массовое издание книг. Было массовое увлечение в школах. С тех пор и началось мое увлечение, которое продолжается и по сей день. Единственное, что здесь поменялось - приоритеты. В одно время я увлекался поэзией. Имеется большая библиотека книг. Одно время увлекался поэтами «Серебряного века», особенно Анной Ахматовой. У меня есть подборка первых изданий Анны Ахматовой. Но самое моё большое увлечение было - это Пушкин. 

# общество # Коллекционирование # Фотофакт # Олег Судленков

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