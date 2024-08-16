Олег Романов встретился с детьми в лагере «Сузорье» в рамках проекта «Партия – детям»

Какими качествами должен обладать настоящий лидер и что читать, чтобы стать успешным? Вопросы, которые волнуют подрастающее поколение. Получить ответы на них и верные жизненные ориентиры ребятам помогает проект «Партия – детям», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 16 августа, своим взглядом на эти вещи с ребятами, отдыхающими в лагере «Сузорье», поделился доктор философских наук, председатель партии «Белая Русь». Олег Романов уверен – подобные встречи и неформальное общение с ребятами формируют устойчивую связь поколений, преемственность традиционных ценностей и взглядов на фундаментальные вопросы.

Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:

Детей интересует все, и в первую очередь интересует их будущее, как добиться успеха в жизни. Их интересует положение нашей страны и ее безопасность, ее развитие в будущем. Интересуют и просто такие житейские вопросы, которые важны и интересны для каждого молодого человека. Я считаю, что такого рода деятельность, которая проводится в оздоровительных лагерях, максимально насыщенная, максимально интересная, полезная для детей. Это хороший способ социализации ребенка, хороший способ сформировать гражданина и патриота, человека многомерно развитого, человека, который понимает и ценит те усилия, которые реализует наше государство.