Около 85 тысяч белорусок открыли свое дело – как женщины меняют белорусский бизнес?
Тон современной экономике все чаще задают женщины. Сложно не согласиться. Белорусское предпринимательство заметно меняет привычные представления о том, кто сегодня формирует деловую повестку. И нынешний Год белорусской женщины лишь подчеркивает значение этого процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Женский бизнес уже давно перестал быть нишевой историей и превратился в один из самых устойчивых сегментов малого и среднего предпринимательства. Сегодня собственное дело в стране развивают около 85 тысяч белорусок. Это больше 40 % всего предпринимательского сообщества.
Лучшие практики женского предпринимательства Беларуси и Китая обсудили в Минске.
Причем тенденция продолжает усиливаться. А в Минске и вовсе женщины составляют большинство представителей бизнеса. Более того, свыше половины руководящих должностей в стране сегодня занимают именно женщины.
Эксперты отмечают и еще одну характерную особенность. Женщины традиционно делают ставку на долгосрочное развитие, финансовую дисциплину и взвешенные решения. Именно поэтому компании под их управлением значительно реже сталкиваются с риском банкротства и быстрее адаптируются к изменениям рынка.
Такой результат, в том числе, следствие системной государственной поддержки частной инициативы. Льготное финансирование, региональные бизнес-инкубаторы, образовательные программы и сопровождение проектов позволяют все большему числу женщин превращать идеи в успешные предприятия.
При этом меняется и сам облик женского предпринимательства. Если еще несколько лет назад оно ассоциировалось прежде всего со сферой услуг или индустрией красоты, то сегодня белоруски уверенно осваивают высокотехнологичные и капиталоемкие направления.
Белорусские предпринимательницы все активнее участвуют и в международной кооперации. Союзное государство, страны Евразийского экономического союза и дальней дуги становятся новыми площадками для совместных проектов. Такие деловые связи сегодня превращаются в реальные инвестиции, новые производства и расширение экспортных возможностей.
Что ж, все это доказывает: бизнес давно перестал делиться на мужской и женский. Он стал эффективным, гибким и высокотехнологичным. И за этим развитием точно стоит следить. Экономический потенциал наших женщин колоссален, и этот особенный год обязательно откроет нам новые яркие имена на деловой карте страны.