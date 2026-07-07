Около 85 тысяч белорусок открыли свое дело – как женщины меняют белорусский бизнес?

Тон современной экономике все чаще задают женщины. Сложно не согласиться. Белорусское предпринимательство заметно меняет привычные представления о том, кто сегодня формирует деловую повестку. И нынешний Год белорусской женщины лишь подчеркивает значение этого процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женский бизнес уже давно перестал быть нишевой историей и превратился в один из самых устойчивых сегментов малого и среднего предпринимательства. Сегодня собственное дело в стране развивают около 85 тысяч белорусок. Это больше 40 % всего предпринимательского сообщества. Лучшие практики женского предпринимательства Беларуси и Китая обсудили в Минске.

Причем тенденция продолжает усиливаться. А в Минске и вовсе женщины составляют большинство представителей бизнеса. Более того, свыше половины руководящих должностей в стране сегодня занимают именно женщины. Эксперты отмечают и еще одну характерную особенность. Женщины традиционно делают ставку на долгосрочное развитие, финансовую дисциплину и взвешенные решения. Именно поэтому компании под их управлением значительно реже сталкиваются с риском банкротства и быстрее адаптируются к изменениям рынка. Такой результат, в том числе, следствие системной государственной поддержки частной инициативы. Льготное финансирование, региональные бизнес-инкубаторы, образовательные программы и сопровождение проектов позволяют все большему числу женщин превращать идеи в успешные предприятия.