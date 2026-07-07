«Общая картина позитивная». Лукашенко – об агрохолдингах Управделами Президента

От работы аграрного сектора до судьбы отдельных предприятий и районов. Глава государства провел совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – эффективность государственных вложений и качество управления на местах.

Тема сегодняшнего мероприятия во Дворце Независимости была заявлена как «совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области». На деле же вопросы одного госоргана и нескольких районов. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Предлагаю начать с перспектив двух холдингов Управления делами Президента Беларуси. Два холдинга. Это «Купаловское» и агропромышленный холдинг так называемый, в составе которых 3 промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий.

Масштаб не уровня главы государства, подумаете вы, и будете отчасти правы, но. Сразу оговоримся, предприятия находятся в Шкловском районе, так что влиять на положение дел там, а значит в области и стране, в конце концов, в целом будут. Александр Лукашенко:

Скажу откровенно, что это можно было на уровне Управления делами и губернатором решить, но управляющему делами Президента видимо невдомек решать этот вопрос на своем уровне. Сколько я его не убеждаю о дальнейшем развитии этих холдингов, не получается. Давайте публично тогда, с участием заинтересованных лиц обсудим эту проблему.

Так что если есть запрос, то нужно разбираться и с результатами работы, и с результатами принятых решений. В 2017 году решились объединить под крылом управляющей компании «Купаловское» три хозяйства. Под пристальным вниманием стали они работать совместно. Но чего-то не хватало. И в 2024-м было принято решение усилить их «Александрийским» и «Городцом». Всю эту структуру передать под патронат и управление Управделами Президента. Организация авторитетная, с дисциплиной вопросов быть не должно было. Цель была единой – дать возможность району развиваться и зарабатывать, имея все от производства сырья, переработки до продажи готовой продукции. И что мы видим спустя два года?