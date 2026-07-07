Колледжи Минской области примут почти 6,5 тысяч человек в 2026-м

Колледжи Минской области в 2026 году примут почти 6,5 тысяч первокурсников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Особой популярностью пользуются рабочие и технические специальности.

Так в Слуцком государственном колледже планируют зачислить более 280 абитуриентов. Почти полсотни мест – для целевой подготовки по заявкам организаций-заказчиков. Набор ведется по 10 специальностям. В топе у поступающих – технические направления и сфера переработки. В 2026 году есть и новшество: возобновлен набор на специальности «Торговое обслуживание» и «Лабораторный анализ».

Я поступаю в Слуцкий государственный колледж на специальность «Электрик». Моя сестра и папа поступали в этот колледж, закончили его достаточно хорошо, и я решил пойти сюда же.

Ольга Радюк, заместитель директора по учебно-производственной работе Слуцкого государственного колледжа:

Контрольные цифры приема в сравнении с 2025 годом остались практически на том же уровне, потому что мы учитываем то, как востребованы наши специальности, как трудоустраиваются наши выпускники, а также учитываем потенциальный контингент выпускников общеобразовательных школ.

Приемная комиссия работает с понедельника по субботу без обеда, подать документы можно с 9 до 18 часов.