Новые векторы сотрудничества. Как проходит III Форум регионов Беларуси и Узбекистана?

Уже сейчас наша страна принимает III Форум регионов Беларуси и Узбекистана. Ключевое мероприятие – пленарное заседание – состоится 8 июля, однако накануне и сегодня зарубежные гости знакомились с белорусскими предприятиями и организациями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К нам прибыли делегации всех 14 регионов Узбекистана. Всего же форум объединил более 600 участников – представителей власти, бизнеса и промышленности. О новых векторах сотрудничества Минска и Ташкента – репортаж Глеба Прокофьева.

Узбекистан – крупнейший рынок Центральной Азии с населением около 38 миллионов человек и динамично развивающейся экономикой, которая ежегодно демонстрирует уверенный рост ВВП. Эта страна – мировой лидер по экспорту хлопка, а также мощный игрок в горнодобывающей отрасли, энергетике и легкой промышленности. Именно поэтому Ташкент – важный стратегический партнер для Минска. А будущее за глубокой промышленной кооперацией и выстраиванием комплексных производственных цепочек. Одним из перспективных направлений видится совместное производство электротехнической продукции.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

«Интеграл» – флагман микроэлектроники и полупроводниковой промышленности. Компетенции предприятия помогут укрепить промышленные связи Минска и Ташкента. Первым шагом станет сотрудничество в сфере медицинской техники.

Беларусь и Узбекистан договорились о запуске совместного производства медоборудования. Сегодня делегация посетила «Интеграл», где ознакомились с производственными мощностями предприятия. Здесь выпускают широкий спектр медицинского оборудования – от реанимационных кроватей и мониторов до тонометров и аппаратов ИВЛ. Продукция востребована не только в Беларуси. Сегодня ею заинтересовались и компании из Узбекистана. Минск и Ташкент планируют запустить совместное производство медицинской техники. Зарубежных гостей интересуют и белорусский опыт в АПК. В планах – серьезно нарастить поставки мяса, а также значительно расширить экспорт картофеля и рапса на узбекский рынок.

Перспективы взаимовыгодного партнерства обсудили премьер-министр Беларуси и вице-премьер Узбекистана в белорусском правительстве.

Жамшид Ходжаев, заместитель премьер-министра Узбекистана:

Новые инициативы, к примеру, в рамках агропромышленного комплекса. Это животноводство и растениеводство. Конечно, для нас какие-то направления и стандарты были новыми, потому что многие представители бизнеса не знают, как работать в Беларуси по животноводству. В рамках данных мероприятий мы переговорили, как мы будем обеспечивать и рабочей силой, если будет не хватать. Это будет нам полезно, чтобы наши мигранты тоже правильно работали. В ходе переговоров стороны также уделили внимание вопросам промышленной кооперации и перспективам реализации совместных инвестиционных проектов. Партнеры планируют укрепить взаимовыгодное сотрудничество по целому ряду направлений и значительно увеличить товарооборот.