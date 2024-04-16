Около 80% комплектующих белорусского электробуса производят в Союзном государстве

Напряженно работать, чтобы выполнить все заказы. О планах на Год качества рассказали на предприятии «БКМ холдинг». Наша пассажирская техника высоко ценится в странах СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активное участие – в обновлении парка транспорта в России.

В 2023-м темпы роста в сопоставимых ценах превысили 150 %. В первом квартале бизнес-план тоже выполняется. Законтрактован не только весь 2024 год, но и почти все первое полугодие следующего. В прошлом году компания произвела 250 единиц техники. Более 98 % продукции отправлено на экспорт. Повышается уровень локализации. Комплектующих, производимых в Союзном государстве, в белорусском электробусе уже около 80 %.