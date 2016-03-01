Около 7 тысяч рабочих мест будут созданы в 2016 году в Минской области

Новости Беларуси. Около 7 тысяч рабочих мест будут созданы в этом году в Минской области. Таким образом в области планируют выполнить поручение главы государства по созданию по всей стране не менее 50 тысяч новых рабочих мест. Рабочие вакансии появятся за счет создания новых предприятий и производств. Дополнительные рабочие руки пригодятся и на предприятиях, которые были зарегистрированы в прошлом году, однако на полную мощность будут выходить в ближайшее время.

Кстати, в прошлом году в Минской области создано более 7,5 тысяч рабочих мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Павел Юхневич, председатель Комитета экономики Миноблисполкома:

Я думаю, что по итогам первого квартала это будет не менее 1,5 тысячи рабочих мест, чтобы целенаправленно двигаться дальше по выполнению прогнозного показателя по итогам года. Кроме этого мы рассчитываем на то, что будут создаваться новые рабочие места на предприятиях, которые были зарегистрированы ранее, 2-3 года назад, потому что цикл организаций длительный по времени. Потому что есть проекты серьезные, которые реализуются на территории Минской области, и они будут давать положительный эффект. В области реализуется более 50 таких проектов, где предусмотрено создание новых рабочих мест.