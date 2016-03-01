Новости Беларуси. Белорусов в Израиле переведут на консульский учет в турецкий Стамбул. Связано это с закрытием диппредставительства в Тель-Авиве. Это стало ответной мерой по принципу взаимности в дипломатии.

Решение закрыть посольство в Минске Израиль принял «из-за экономии бюджетных средств» в начале года. Сэкономить страна решила не только на представительстве в Беларуси, но и еще в четырех странах. Если решения останутся в силе, посольства в Минске и Тель-Авиве свернут работу в течение 2016 года. С ноября прошлого года между странами введен безвизовый режим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ