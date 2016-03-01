Приключения советских женщин в погоне за красотой начались в тяжелые послевоенные годы. Только представьте: первая парикмахерская в Минске открылась в 1947 году. Это была деревянная постройка без отопления и без воды. Впрочем, такие жертвы никого не пугали. После войны женщины на благо красоты считали их сущей мелочью. А каждый гражданин стремился получить заветную услугу цирюльника. Частыми гостями в домах красоты были даже дети.

К слову, хорошо выглядеть тогда стремились и мужчины. Модные короткие волосы вынуждало молодых людей часто стричься.

Да и от излюбленной услуги бриться в то время не могли отказаться.

На что готовы были советские женщины ради красоты? Смотрите в сюжете наших корреспондентов.