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Контролировать сферу ЖКХ в Минске будет «служба заказчика»

01 марта 2016 10:38
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Новости Беларуси. Контролировать сферу ЖКХ в Минске теперь будет «служба заказчика». Она уже создана и приступит к работе в течение месяца. В ее функциях в том числе реагирование на обращения граждан. Если жалобы, озвученные жильцами, подтвердятся, подрядная организация не получит плату за услугу, не оказанную вовсе или выполненную некачественно.

«Служба заказчика» станет посредником между потребителями и эксплуатирующими организациями. Новшество в системе жилищно-коммунального хозяйства пока распространится только на Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства

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