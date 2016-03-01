Контролировать сферу ЖКХ в Минске будет «служба заказчика»

Новости Беларуси. Контролировать сферу ЖКХ в Минске теперь будет «служба заказчика». Она уже создана и приступит к работе в течение месяца. В ее функциях в том числе реагирование на обращения граждан. Если жалобы, озвученные жильцами, подтвердятся, подрядная организация не получит плату за услугу, не оказанную вовсе или выполненную некачественно.

«Служба заказчика» станет посредником между потребителями и эксплуатирующими организациями. Новшество в системе жилищно-коммунального хозяйства пока распространится только на Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.