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Около 3,5 млн банок: небывалый урожай зеленого горошка вырастили в 2017 году в Гомельской области

29 августа 2017 06:03
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Новости Беларуси. Небывалый урожай зеленого горошка вырастили в 2017 году в Гомельской области. В сельхозпредприятии «Брилево» завершили уборку этой овощной культуры с урожайностью 73 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяйством произведено более 1100 тонн горошка: в пересчете на привычную магазинную упаковку – это порядка 3,5 миллионов банок.

Около 3,5 млн банок: небывалый урожай зеленого горошка вырастили в 2017 году в Гомельской области-1

Александр Запарованный, главный агроном сельхозпредприятия «Брилево»:
Самое главное – все-таки технология. Когда и семена хорошего качества, и заправка почвы очень хорошая, и уход за растениями. Это дает гарантированный урожай, который уже у нас по хозяйству на протяжении последних лет пяти 69-70 ц. В этом году, видите, 73. И самое главное, что от поля до переработки проходит всего лишь 15-20 минут. Поля находятся рядом, и поэтому горошек сразу свежий попадает на переработку.

Консервный цех сельхозпредприятия уже завершил переработку горошка. Сейчас в хозяйстве набирает обороты заготовка спаржевой фасоли.

# общество # Уборочная кампания # Александр Запарованный

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