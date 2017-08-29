Около 3,5 млн банок: небывалый урожай зеленого горошка вырастили в 2017 году в Гомельской области

Новости Беларуси. Небывалый урожай зеленого горошка вырастили в 2017 году в Гомельской области. В сельхозпредприятии «Брилево» завершили уборку этой овощной культуры с урожайностью 73 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяйством произведено более 1100 тонн горошка: в пересчете на привычную магазинную упаковку – это порядка 3,5 миллионов банок.