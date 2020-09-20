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Около 13 тысяч военнослужащих примут участие в учении «Кавказ-2020»

20 сентября 2020 12:05
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Новости Беларуси. Около 13 тысяч военнослужащих, 250 танков и более 200 артиллерийских систем. Под Астраханью уже 21 сентября стартует масштабное командно-штабное учение «Кавказ-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 13 тысяч военнослужащих примут участие в учении «Кавказ-2020»-1

На полигоне Капустин Яр оттачивать боевые навыки будут представители Беларуси, России, Армении, Китая, Пакистана и Мьянмы. Учение пройдет в два этапа. Основная задача маневров – отработать совместные действия военных сил стран при ведении боевых, разведывательных или оборонительных операций.

Около 13 тысяч военнослужащих примут участие в учении «Кавказ-2020»-4

Артем Федорович, заместитель командира батальона:
Прибыли для участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020». Я считаю, что данное учение для нашей страны очень значимый момент, потому что мы здесь участвуем с различными странами, делимся с ними опытом. Также мы сами покажем, на что способны наши Вооруженные Силы, сами будем отрабатывать оборонительные мероприятия, к чему наша страна и готовится.

Около 13 тысяч военнослужащих примут участие в учении «Кавказ-2020»-7

Нашу страну на стратегическом учении представят более 300 военных. Тренировки и практические действия на полигоне завершатся 26 сентября.

# Военные учения # общество # Артем Федорович # Фотофакт

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