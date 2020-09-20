Около 13 тысяч военнослужащих примут участие в учении «Кавказ-2020»

Новости Беларуси. Около 13 тысяч военнослужащих, 250 танков и более 200 артиллерийских систем. Под Астраханью уже 21 сентября стартует масштабное командно-штабное учение «Кавказ-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем Федорович, заместитель командира батальона:

Прибыли для участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020». Я считаю, что данное учение для нашей страны – очень значимый момент, потому что мы здесь участвуем с различными странами, делимся с ними опытом. Также мы сами покажем, на что способны наши Вооруженные Силы, сами будем отрабатывать оборонительные мероприятия, к чему наша страна и готовится.