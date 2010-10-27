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В могилевских яслях-саду №101 среди дошкольников проводятся семинарские занятия

27 октября 2010 09:35
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Здесь реализуется республиканский проект по духовно-нравственному воспитанию дошкольников на православных традициях , сообщает www.ctv.by  со ссылкой на «Могилевскую правду».

Ирина Парфененко, заведующая:
Мы хотим, чтобы  наши дети научились оценивать себя и других с позиции милосердия и сострадания, имели представление о народной культуре, библейских героях, добре и зле, нравственных и духовных качествах, природе родного края. Мы используем те формы обучения, которые вызывают эмоциональный отклик у детей: беседы, рассматривание картин и иллюстраций на библейские сюжеты, чтение народных сказок, изобразительная  деятельность. Такие занятия проводили совместно с приходом Кафедрального собора Трех Святителей. Духовным наставником нашего дошкольного учреждения назначен иерей Андрей Купцов. Ребятня с интересом вслушивается во все сказанное им.

Ольга, мама 4-летней девочки:
Такие семинарские занятия устраивали не только для детей, но и для родителей, — сообщила.  Мне приятно видеть, что мой ребенок в детском саду участвует в театральных постановках, слушает народную и духовую музыку.

# общество # Детские сады в Беларуси

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