В могилевских яслях-саду №101 среди дошкольников проводятся семинарские занятия

Здесь реализуется республиканский проект по духовно-нравственному воспитанию дошкольников на православных традициях , сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Могилевскую правду».

Ирина Парфененко, заведующая:

Мы хотим, чтобы наши дети научились оценивать себя и других с позиции милосердия и сострадания, имели представление о народной культуре, библейских героях, добре и зле, нравственных и духовных качествах, природе родного края. Мы используем те формы обучения, которые вызывают эмоциональный отклик у детей: беседы, рассматривание картин и иллюстраций на библейские сюжеты, чтение народных сказок, изобразительная деятельность. Такие занятия проводили совместно с приходом Кафедрального собора Трех Святителей. Духовным наставником нашего дошкольного учреждения назначен иерей Андрей Купцов. Ребятня с интересом вслушивается во все сказанное им.



Ольга, мама 4-летней девочки:

Такие семинарские занятия устраивали не только для детей, но и для родителей, — сообщила. Мне приятно видеть, что мой ребенок в детском саду участвует в театральных постановках, слушает народную и духовую музыку.