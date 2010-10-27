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Что делать, если умер родной человек?

27 октября 2010 09:20
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Если вдруг случилось горе, достаточно набрать телефон справочной службы 109, где вам подскажут, куда позвонить. Что касается стоимости услуг, то пособия на погребение, выделяемого государством, а это сейчас порядка 1 300 000 рублей.

Что делать, если человек умер дома?

Вызвать участкового врача или бригаду скорой помощи для осмотра тела, констатации смерти, а также участкового милиционера для оформления протокола осмотра места и тела умершего, если усопшего нужно транспортировать в морг.

Стоит знать

После погребения обычно бывает поминальная трапеза. Она начинается с молитвы об упокоении души усопшего, молитвой и заканчивается. В постные дни стол должен быть постный. Водка и другие алкогольные напитки исключаются полностью. Смысл слова «помянуть» – вспомнить добродетели, которыми обладал усопший, и помолиться о прощении его грехов. У нас, к сожалению, устроители поминок стараются удивить всех обилием закуски и питья, тогда как для души усопшего гораздо полезнее обилие молитв о нем.

Как еще молятся об усопших?

Сразу после смерти принято заказывать в церкви сорокоуст – ежедневное поминовение новопреставленного в течение первых сорока дней, пока душа его пребывает среди нас. Особо отмечают третий и девятый дни, когда, по учению церкви, душа предстает небесному Престолу, и сороковой – когда Господь выносит временный приговор, где будет находиться она до Страшного Суда.

Источник - «Гродненская правда».

# общество

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