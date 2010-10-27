Что делать, если умер родной человек?

Если вдруг случилось горе, достаточно набрать телефон справочной службы 109, где вам подскажут, куда позвонить. Что касается стоимости услуг, то пособия на погребение, выделяемого государством, а это сейчас порядка 1 300 000 рублей.

Что делать, если человек умер дома?



Вызвать участкового врача или бригаду скорой помощи для осмотра тела, констатации смерти, а также участкового милиционера для оформления протокола осмотра места и тела умершего, если усопшего нужно транспортировать в морг.



Стоит знать



После погребения обычно бывает поминальная трапеза. Она начинается с молитвы об упокоении души усопшего, молитвой и заканчивается. В постные дни стол должен быть постный. Водка и другие алкогольные напитки исключаются полностью. Смысл слова «помянуть» – вспомнить добродетели, которыми обладал усопший, и помолиться о прощении его грехов. У нас, к сожалению, устроители поминок стараются удивить всех обилием закуски и питья, тогда как для души усопшего гораздо полезнее обилие молитв о нем.



Как еще молятся об усопших?



Сразу после смерти принято заказывать в церкви сорокоуст – ежедневное поминовение новопреставленного в течение первых сорока дней, пока душа его пребывает среди нас. Особо отмечают третий и девятый дни, когда, по учению церкви, душа предстает небесному Престолу, и сороковой – когда Господь выносит временный приговор, где будет находиться она до Страшного Суда.

Источник - «Гродненская правда».