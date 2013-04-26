Одно из фермерских хозяйств Витебской области приобрело 10 молодых беловежских зубров

Новости Беларуси. 10 зубров из Беловежской пущи меняют прописку. Пять из них уже на новом месте жительства – в Витебской области. Остальные переедут в ближайшее время, как только их отловят. Партию молодых зубров приобрело одно из фермерских хозяйств.

Как считают ученые, такая миграция животных пойдет на пользу белорусским заповедникам. В нашей стране отловом зубров занимаются лишь в Национальном парке. Для этого используют специальные передвижные ловушки с лакомством внутри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Гордеюк, старший егерь Национального парка «Беловежская пуща»:

Вот у нас их три. Может, завтра и три быть, а, может, и не одного. Это ж зверь. Его надо обхитрить.

Алексей Буневич, зубровед, старший научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща»:

Мы старых не отправляем никогда, только молодых, чтобы была перспектива развития этого стада. С удовольствием их отдаем. Чем больше мы будем иметь таких стад, тем более гарантировано сохранение зубра как вида в Беларуси.