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Одна из главных задач – обменяться опытом. Как в Минске встретили российских десантников, которые приехали на учения

14 марта 2021 13:55
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Новости Беларуси. В Беларусь для участия в совместном учении прибыли российские десантники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 марта их встречали в Минске на железнодорожном вокзале. Прямо на перроне – приветствие и первый инструктаж.

Учение пройдет на полигоне Осиповичском. Военнослужащие отработают подготовку и ведение специальных действий усиленным парашютно-десантным батальоном. С российской стороны в учениях, которые продлятся без малого две недели, будут участвовать около 100 человек.

Одна из главных задач – обменяться опытом. Как в Минске встретили российских десантников, которые приехали на учения-1

Роман Самохин, заместитель командира гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ России:
Личный состав усиленной десантно-штурмовой роты в очередной раз прибыл на белорусскую землю для участия в плановых совместных международных учениях. В течение всего зимнего периода, думаю, как ваши военнослужащие, так и наши готовились к данному мероприятию. И, думаю, одна из главных задач, которую вы хотите подчеркнуть и мы, и каждый военнослужащий, это обменяться опытом.

В течение первой недели будет осуществлена подготовка личного состава, произведено слаживание личного состава, а на второй неделе уже будет проведена активная фаза, согласно плану проведения учений. Десантирование спланировано личного состава – либо самолет Ил-76, либо с вертолетов военно-транспортной авиации.

Одна из главных задач – обменяться опытом. Как в Минске встретили российских десантников, которые приехали на учения-4

С нашей стороны в маневрах задействуют одно из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Вместе с российскими коллегами они отработают ведение специальных действий, будут преодолевать водные преграды, ждут их боевые стрельбы, причем как днем, так и ночью.

# Беларусь-Россия # общество # Роман Самохин # Фотофакт

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