Одна из главных задач – обменяться опытом. Как в Минске встретили российских десантников, которые приехали на учения

Новости Беларуси. В Беларусь для участия в совместном учении прибыли российские десантники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 марта их встречали в Минске на железнодорожном вокзале. Прямо на перроне – приветствие и первый инструктаж.
Учение пройдет на полигоне Осиповичском. Военнослужащие отработают подготовку и ведение специальных действий усиленным парашютно-десантным батальоном. С российской стороны в учениях, которые продлятся без малого две недели, будут участвовать около 100 человек.
Роман Самохин, заместитель командира гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ России:
Личный состав усиленной десантно-штурмовой роты в очередной раз прибыл на белорусскую землю для участия в плановых совместных международных учениях. В течение всего зимнего периода, думаю, как ваши военнослужащие, так и наши готовились к данному мероприятию. И, думаю, одна из главных задач, которую вы хотите подчеркнуть и мы, и каждый военнослужащий, – это обменяться опытом.
В течение первой недели будет осуществлена подготовка личного состава, произведено слаживание личного состава, а на второй неделе уже будет проведена активная фаза, согласно плану проведения учений. Десантирование спланировано личного состава – либо самолет Ил-76, либо с вертолетов военно-транспортной авиации.
С нашей стороны в маневрах задействуют одно из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Вместе с российскими коллегами они отработают ведение специальных действий, будут преодолевать водные преграды, ждут их боевые стрельбы, причем как днем, так и ночью.