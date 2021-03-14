Одна из главных задач – обменяться опытом. Как в Минске встретили российских десантников, которые приехали на учения

Новости Беларуси. В Беларусь для участия в совместном учении прибыли российские десантники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 марта их встречали в Минске на железнодорожном вокзале. Прямо на перроне – приветствие и первый инструктаж.

Учение пройдет на полигоне Осиповичском. Военнослужащие отработают подготовку и ведение специальных действий усиленным парашютно-десантным батальоном. С российской стороны в учениях, которые продлятся без малого две недели, будут участвовать около 100 человек.