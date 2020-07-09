«Одна-две секунды, и ты прошёл, и у тебя сразу же списались деньги». Как тестируют биометрический сервис оплаты проезда

В Минске презентовали биометрический сервис «Смотри и проходи», с помощью которого можно оплатить проезд в метро. Сейчас система тестируется на одной станции. Рассказываем в программе «Большой город» , когда нововведение планируется подключить в работу повсеместно.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Для Минска предложили такую технологию. Сервис, который сегодня не реализован ни в одной стране мира. Наш сервис по некоторым параметрам, показатели, которые реализованы в Китае и других странах. Поэтому задача проста и понятна – делать самое лучшее и прогрессивное решение для наших горожан, чтобы мы понимали, что это столица. А столица всегда должна быть на несколько шагов впереди.