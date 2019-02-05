На «Минскую лыжню» пустят дополнительный транспорт

Новости Беларуси. Добраться на праздник с комфортом: на «Минскую лыжню» пустят дополнительный троллейбус 10Д, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он проследует от остановки ДС Веснянка до станции метро «Пушкинская».

Кроме того организуют добавочные маршруты автобусов №1 и 133. Кто пожалует на личном транспорте - обустроят дополнительные автомобильные стоянки.