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На «Минскую лыжню» пустят дополнительный транспорт

05 февраля 2019 19:15
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Новости Беларуси. Добраться на праздник с комфортом: на «Минскую лыжню» пустят дополнительный троллейбус 10Д, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он проследует от остановки ДС Веснянка до станции метро «Пушкинская».

На «Минскую лыжню» пустят дополнительный транспорт-1

Кроме того организуют добавочные маршруты автобусов №1 и 133. Кто пожалует на личном транспорте - обустроят дополнительные автомобильные стоянки.

На «Минскую лыжню» пустят дополнительный транспорт-4

Напомним, первый старт на лыжероллерной трассе в Веснянке дадут уже 9 февраля. В программе 6 забегов на 2,5 километра. На площадке около футбольного манежа будут работать палатки со вкусными угощениями и согревающими напитками.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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