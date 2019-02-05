Частный сектор в Сельхозпосёлке не будут сносить

Новости Беларуси. Вопрос разрешён: частные дома в Сельхозпоселке сносить не будут, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Речь идёт о частном секторе в районе улиц Беды, Некрасова, Халтурина и Олешева.

Судьба большого массива усадебной застройки пересматривалась несколько раз, начиная с 2000 года. От полного сноса до частичного сохранения – таковы были планы городских властей. Однако жители Сельхозпоселка (а их больше четырех тысяч человек) неоднократно выступали за сохранение частного сектора в полном объеме. Накануне власти города приняли решение о корректировке детального плана.