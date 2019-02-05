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Частный сектор в Сельхозпосёлке не будут сносить

05 февраля 2019 19:09
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Новости Беларуси. Вопрос разрешён: частные дома в Сельхозпоселке сносить не будут, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Речь идёт о частном секторе в районе улиц Беды, Некрасова, Халтурина и Олешева.

Частный сектор в Сельхозпосёлке не будут сносить-1

Судьба большого массива усадебной застройки пересматривалась несколько раз, начиная с 2000 года. От полного сноса до частичного сохранения – таковы были планы городских властей. Однако жители Сельхозпоселка (а их больше четырех тысяч человек) неоднократно выступали за сохранение частного сектора в полном объеме. Накануне власти города приняли решение о корректировке детального плана.

Частный сектор в Сельхозпосёлке не будут сносить-4

Правда, это решение уже не спасет 29 частных домов в границах улиц Беды – 1-й Поселковой – Восточной и 1-й Базисной, которые пойдут под снос по итогам декабрьского аукциона. Тут появятся последние многоэтажки Сельхозпоселка.

# Строительство # общество # Фотофакт

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