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Один из старейших работников здравоохранения Брестчины Анна Карагезова отмечает 5 сентября 90-летний юбилей

05 сентября 2013 17:38
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Новости Беларуси. Врач по призванию!  В Бресте 90-летний юбилей отмечает один из старейших работников здравоохранения области. Несмотря на свой возраст, опытный врач идет «в ногу» с современной медициной: выписывает журналы и изучает специальную литературу. За консультацией к ней до сих пор обращаются коллеги и пациенты. Пенсионерка ухаживает за собственным садом и помогает соседям-ветеранам. 

С самого утра в квартире Анны Карагезовой не переставая звонит телефон. Поздравить с 90-летним юбилеем именинницу спешат родственники, многочисленные друзья и благодарные пациенты. Отметить значительную дату приехали буквально со всего мира.  

Елена Рыбак, племянница (Бельгия):
Мое имя давала тетя Аня. И я выбрала свою профессию врача тоже потому, что они – тетя Аня с дядей Гришей – медики. Начинала работать здесь в Бресте, и она была у истоков моей первой работы.

Первые уверенные шаги в медицине благодаря Анне Хачатуровне сделали многие врачи Брестчины.

Наталья Прохорова:
Мы в то время были еще совсем молодые, и мы, работая рядом с ней, все впитывали, как губки.

Опытный врач,  в прошлом заведующая кардиологическим отделением одной из Брестских больниц, сегодня женщина уверяет: врачом мечтала стать с самого детства.

Анна Карагезова:
Я с детства очень много болела малярией. И всем говорила: я буду врачом, чтобы всех лечить и сама чтобы не болела.

Выбрав жизненный путь, Анна Хачатуровна ни разу с него не свернула:  более 40  лет проработала в здравоохранении области.   Будучи на пенсии квалификацию  не теряет. Клятве Гиппократа, данной почти полвека назад,  верна до  сих пор.

Татьяна Гладун, соседка:
Она всегда очень внимательна, очень отзывчива. Она настолько всем нам уделяет внимание.

Илья Ковалев, правнук:
Все время в шахматы с ней играем. Не бывает, чтобы я пришел и мы не поиграли с ней в шахматы – любимое  развлечение.

В свой 90-й день рождения, именинница счастлива. Несмотря на то, что  жизнь нередко обходилась с ней жестоко, она  сумела сохранить оптимизм и жизнелюбие.

Анна  Карагезова:
Если бы все началось с самого начала, тоже самое избрала бы. Другой мечты у меня нет. Мечта была такая, чтобы моя дочка была жива и мой муж, но они ушли в иной мир в один день. Ну, а что делать – жизнь продолжается.

Анна Хачатуровна  – человек, который перечеркнул все представления о возрасте: в свои 90 она по-прежнему чувствует себя энергичной и молодой. А ее правнуки сегодня мечтают о том, как  будут отмечать бабушкин 100-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Юбилеи

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