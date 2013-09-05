Один из старейших работников здравоохранения Брестчины Анна Карагезова отмечает 5 сентября 90-летний юбилей

Новости Беларуси. Врач по призванию! В Бресте 90-летний юбилей отмечает один из старейших работников здравоохранения области. Несмотря на свой возраст, опытный врач идет «в ногу» с современной медициной: выписывает журналы и изучает специальную литературу. За консультацией к ней до сих пор обращаются коллеги и пациенты. Пенсионерка ухаживает за собственным садом и помогает соседям-ветеранам.

С самого утра в квартире Анны Карагезовой не переставая звонит телефон. Поздравить с 90-летним юбилеем именинницу спешат родственники, многочисленные друзья и благодарные пациенты. Отметить значительную дату приехали буквально со всего мира.

Елена Рыбак, племянница (Бельгия):

Мое имя давала тетя Аня. И я выбрала свою профессию врача тоже потому, что они – тетя Аня с дядей Гришей – медики. Начинала работать здесь в Бресте, и она была у истоков моей первой работы.

Первые уверенные шаги в медицине благодаря Анне Хачатуровне сделали многие врачи Брестчины.

Наталья Прохорова:

Мы в то время были еще совсем молодые, и мы, работая рядом с ней, все впитывали, как губки.

Опытный врач, в прошлом заведующая кардиологическим отделением одной из Брестских больниц, сегодня женщина уверяет: врачом мечтала стать с самого детства.

Анна Карагезова:

Я с детства очень много болела малярией. И всем говорила: я буду врачом, чтобы всех лечить и сама чтобы не болела.

Выбрав жизненный путь, Анна Хачатуровна ни разу с него не свернула: более 40 лет проработала в здравоохранении области. Будучи на пенсии квалификацию не теряет. Клятве Гиппократа, данной почти полвека назад, верна до сих пор.

Татьяна Гладун, соседка:

Она всегда очень внимательна, очень отзывчива. Она настолько всем нам уделяет внимание.

Илья Ковалев, правнук:

Все время в шахматы с ней играем. Не бывает, чтобы я пришел и мы не поиграли с ней в шахматы – любимое развлечение.

В свой 90-й день рождения, именинница счастлива. Несмотря на то, что жизнь нередко обходилась с ней жестоко, она сумела сохранить оптимизм и жизнелюбие.

Анна Карагезова:

Если бы все началось с самого начала, тоже самое избрала бы. Другой мечты у меня нет. Мечта была такая, чтобы моя дочка была жива и мой муж, но они ушли в иной мир в один день. Ну, а что делать – жизнь продолжается.

Анна Хачатуровна – человек, который перечеркнул все представления о возрасте: в свои 90 она по-прежнему чувствует себя энергичной и молодой. А ее правнуки сегодня мечтают о том, как будут отмечать бабушкин 100-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.