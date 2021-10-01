Один дома. Как легко объяснить ребёнку правила безопасности?

Рано или поздно все родители сталкиваются с ситуацией, когда ребенка нужно оставить дома одного. Это событие сопровождается массой переживаний. К счастью, сотрудники МЧС заботятся о нашей безопасности, поэтому в Беларуси открывается все больше образовательных центров. Один из таких находится в Борисове.

Диана Железняк, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Первые, кто должен позаботиться о безопасности детей, – это родители. Чтобы понять, что в доме или квартире может представлять опасность, необходимо вместе с детьми проанализировать каждую комнату, понять, какие из предметов обихода дети могут использовать самостоятельно, а какие только с родителями, какие вещи опасны и категорически недопустимы для самостоятельного использования детками.

Образовательный центр безопасности вызывает огромный интерес у местных жителей. В этот раз его пришли посетить не только дети, но и взрослые. В центре внимания – многодетная семья из Борисова. Родители как никто другой знают, как важно напоминать детям о мерах безопасности, ведь малышей у них девять. За всеми не уследишь.

Василий Пацукевич, многодетный отец:

Когда начинается сезон купания, мы не просто бежим на речку, а перед тем, как идти купаться, я им рассказываю, как нужно себя вести, если что-то случается. А когда идем куда-то в места, где могут случиться сложные события, то мы организованно объясняем правила поведения, или едем в Минск в метро, или в заведениях общественных.

Юлия Пацукевич, выпускник профильного класса МЧС СШ № 22 г. Борисова:

Я живу в семье, где помимо меня еще восемь детей. Бывает, что мама или папа уезжают, а мы смотрим за детьми. За всеми не уследишь, приходится каждому рассказывать, что спичками пользоваться нельзя, тем более у нас камин есть и печь. Мы каждый раз рассказываем, показываем. Про утюги, много техники дома стоит, чтобы они знали, если дома кто-то не успел выключить, чтобы выключили они.

В центре безопасности в Борисове для молодых мам создана комната обучения. В ней собраны основные опасности, которые могут представлять угрозу для вашего малыша.

Диана Железняк:

Почему возникла идея создания такого обучающего блока? Во-первых, нужно понимать, если с детьми школьного возраста мы разговариваем и надеемся, что они сами будут ответственно подходить к своей безопасности, то безопасность малолетних деток лежит полностью на родителях. Когда мы впервые становимся родителями, то мы не умеем смотреть на то, что окружает нас, глазами ребенка. Поэтому нужно научиться родителям малолетних детей опускаться на уровень глаз ребенка, чтобы найти мелкие предметы, которые могут угрожать опасности ребенка, бытовую химию, которая не спрятана в зону, которая недоступна для ребенка.

Совсем недавно родители занимались подготовкой детей к школе. Но не менее важно позаботиться о режиме дня вашего чада. И обязательно продумать маршрут от школы до дома.