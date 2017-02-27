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Очередники 5 районов могут написать заявление на арендное жилье: список квартир – на сайте Мингорисполкома

27 февраля 2017 18:27
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Новости Беларуси. Тот самый случай, когда в Минске дом ищет своего хозяина. Сразу в пяти районах можно написать заявление на арендное жилье.

Оформить соответствующие документы предлагают в Заводском, Партизанском, Фрунзенском, Первомайском и Советском. Для заселения в жилфонде готовы, в основном, двухкомнатные квартиры. Плата за «двушку» колеблется от 40 и до 326 рублей в месяц. Сумма зависит от метража.

Документы нуждающихся в улучшении жилищных условий горожан готовы рассмотреть в 15-дневный срок. Со списком свободных помещений можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома.

А при отсутствии очередников коммерческое жилье готовы предложить тем, кто недавно подал свои заявки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Аренда квартиры в Минске

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