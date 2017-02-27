На окнах старые занавески: как грабители из Барановичей выбирали квартиры жертв

Новости Беларуси. В Барановичах задержана группа людей, которые обманывали пенсионеров. Мужчина и четверо его знакомых представлялись социальными работниками, артистами, сотрудниками ЖЭСов –

лишь бы под любым предлогом проникнуть в квартиры пожилых людей.

Пока один участник отвлекал, второй находил деньги и ценности. Встретились с жительницей Барановичей, которая помогла задержать подозреваемых по горячим следам, в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После кражи в сентябре Екатерина Баширова и подумать не могла, что воры могут вернутся. Но оказалось иначе. В этом доме мошенники – едва ли не самые частые гости. Причем визиты все чаще напоминают маскарад. Прикидывались и работниками «собеса», и квартирантами, и газовиками.

А на днях нагрянули со щедрой адресной помощью.

Екатерина Баширова, пенсионерка:

Открывает общую тетрадь, голубую такую, а в ней куча денег, новые десятки. Но я не знаю, какая сумма. Я написала ФИО, год рождения, и слышу стеклянный стук на кухне. Я говорю: «Ой, а кто это на кухне?» Она: «Никого нет, это ваша кошка». Я говорю: «Не кошка».

Криков о помощи не успели услышать даже соседи по лестничной площадке.

Хотя признаются, что всегда наготове. Ведь этот случай далеко не единичный.

Жанна Котелкова, жительница Барановичей:

Периодически к нам приходят цыгане. Рано утром дочь возвращается с собакой с прогулки. И вот здесь, под дверью, застает женщину. Тоже невысокого роста, в темных очках.

Аферистов удалось поймать по горячим следам после звонка в милицию пострадавшей пенсионерки.

По оперативной информации, в городе промышляла организованная группа из пяти человек.

Леонид Попелов, старший уполномоченный уголовного розыска Барановичского ГОВД:

У нас были случаи, что некоторые преступники руководствовались тем, что на окнах старые занавески. По окнам могли определять кто житель квартиры. Либо по дверям – старые двери, старые замки. По этим признакам, как правило, определяют. Женщины использую парики, очки большие солнцезащитные, косынки, шапки, одеваются в однотонную темную одежду, чтобы впоследствии было трудно их опознать.

Петр Бутрим, СТВ:

Свой маршрут аферистки выбирали тщательно и скрупулезно. Во-первых, в этих домах проживают в основном пенсионеры. К тому же, прежде чем сделать свое грязное дело, пособники приходили в «разведку» с недорогими пледами. Остальное, казалось, было делом техники.

Жестоко обманутой не так давно оказалась и Вера Лешик. К ней пришли с поздравлениями и большим тортом.

А пока женщина заваривала чай, из квартиры исчезли почти 1000 рублей.

Вера Лешик, пенсионерка:

Я говорю: «А чего вы пришли?» «Мы из Красного Креста, вам подарочек принесли». Я же, как та дура, поверила. Теперь не верю никому! Пришли, посадили меня на кухне. Одна меня пишет, где мой сын, где мои дети, а другая по комнате шарила. Нашла. У меня были брата денежки и мои.

Своей историей встречи с аферистами в этом районе города могут поделиться многие пенсионеры.

Но чаще всего – на лестничной площадке. Говорят, даже в квартирах не чувствуют себя в безопасности, а потому надеются: вина задержанных будет доказана. На данный момент ведется проверка и решается вопрос об возбуждении уголовного дела.