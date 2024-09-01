«Очень сильно расстроился, психанул». Владимир Громов признался, почему забрал документы старшего сына из лицея

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Владимир Громов.

Владимир Громов, народный артист Беларуси: Старший сын учился по классу рояля в лицее при Консерватории, даже успехи были. Но я видел, что он сидит за инструментом и нет такого качественного скачка в определенный возрастной период. Я вижу, что что-то не то и все разговоры в пользу бедных. И тут я долго предупреждаю, а потом резко делаю движение. Я очень сильно расстроился, психанул, пошел и забрал его документы из лицея. Заканчивал Макар уже 24-ю гимназию. Мы сделали правильный выбор и вовремя, потому что он вел в гимназии линейки, выпускные мероприятия, 1 сентября. Он этим ведением увлекся и выбрал профессию – в этом году он получил диплом Российского государственного института сценических искусств.

Владимир Громов:

Младший – гитара, он учится в первой музыкальной школе. У него уже много лауреатских дипломов, международных. В этом году он в Италии занял первое место в своей категории. В Минске конкурсы проходят. На конкурсе Жиновича он занял второе место по городу. Был проект «Мы – музыкальное будущее Беларуси», программа с оркестром Финберга. Объездил все наши большие города.

Александр Осенко:

Петь дети настроены?

Владимир Громов:

Старший даже песни сам пишет. Младший тоже поет детские песни. Мой папа мечтает, чтобы Федор стал гитаристом, потому что я вроде был гитаристом, а потом стал певцом. А как будет с детьми, время покажет.