«Очень много фотографировала. Это более взрослое место». Что говорят школьники после экскурсии по Дворцу Независимости?

Новости Беларуси. Подарком для юных белорусов, кто 15 марта получил свой первый паспорт, стала экскурсия во Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что особенно символично – в День Конституции: ведь это возможность не только лично увидеть судьбоносные залы, но и прикоснуться к новейшей истории. Ее во Дворце пишут ежедневно.

Для учащихся не только столичных, но и районных школ визит в одно из самых статусных мест страны стал приятным сюрпризом. Многие не догадывались о таком подарке, который ждал после торжественной церемонии вручения документов.

Впервые акцию «Мы – граждане Беларуси» поддержал и Минский тракторный завод. Сегодня здесь в том числе 35 детей работников МТЗ.

Владимир Пискижев, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ»:

Это наше будущее поколение, в том числе поколение тракторозаводцев, которым строить, жить, принимать тот опыт. И конечно, очень важно, что сегодня они соприкасаются и с новейшей историей, и напитываются теми положительными впечатлениями и эмоциями, которые дает сегодняшняя экскурсия.

Дария Ткачук, ученица гимназии № 24:

Побывать в таком месте для меня, во-первых, это было неожиданно, потому что изначально я не знала, что мы поедем сюда. Мне запомнилось величие этого здания. Красивые интерьеры. Много интересных фактов, которые нам рассказали на экскурсии. Было неожиданным услышать, что все, что здесь сделано, сделано земляками моими же, белорусами. Это вызывает гордость внутри, что это твой народ родной.

Особые впечатления традиционно оставляет Бальный зал. Невозможно не заметить хрустальные люстры – ручную работу мастеров из Лиды.

А также шторы, которые, несмотря на свою длину, кажутся воздушными. Они не горят в огне и не пропускают звуки. В центре внимания и Зеленый зал, где проходили переговоры Нормандской четверки.

Ксения Мельникова, ученица средней школы № 87:

16-часовые переговоры. Комнату я видела не в первый раз, но вживую, конечно же, это было удивительно и совершенно по-другому ощущалось. И люстры на первом этаже, в большом зале, где проходят балы. Они невероятно красивые, переливаются. Очень много фотографировала. Это более взрослое место. И когда ты бываешь первый раз тут и со своим первым документом, это очень важно и приносит незабываемые эмоции.