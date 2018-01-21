«Очень крутые горки, спуски». Репортаж СТВ об активном отдыхе белорусов в горнолыжном центре
Новости Беларуси. По-настоящему зимняя погода только в радость белорусам, которые в эти снежные дни предпочитают активный отдых на свежем воздухе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Только в Минской области уже работает более 120 спортивных объектов – катки и лыжные трассы.
Мягкая белорусская зима все же показала характер. Снегопад и температура ниже нуля – только на руку заядлым лыжникам и сноубордистам. Склоны комплекса Силичи в эти дни не пустуют.
Александр на сноуборде стоит уверенно, самое время научить сына.
Александр Бузун:
И людей достаточно, и все просто радуются, потому что очень долго не было у нас снега. Сегодня просто всё замечательно. Я занимаюсь лет пять. Сына с этого года приобщаем к здоровому образу жизни. Потихоньку удается. Детям проще, чем нам.
Глава семьи Зуй во весь голос заявляет, что в такую погоду нельзя сидеть дома. Горные лыжи любит вся семья. Говорят, такой досуг очень объединяет.
Олег Зуй:
Рады очень, что снег выпал и можно в выходные приехать покататься. Погода прекрасная! Настроение тоже прекрасное.
Светлана Зуй:
Очень любим кататься на лыжах, уже лет пять этим занимаемся. Папа нас пристрастил.
Найти новых друзей и повидаться со старыми. Зимние забавы в радость не только детям. Позитивная энергетика и улыбки повсюду.
Анжелика Товпеко:
Я здесь с друзьями своими. Очень часто катаемся. Очень крутые горки, спуски. Так что все приезжайте!
Этот горнолыжный комплекс в такую погоду посещают 3 тысячи человек в день. Места здесь предостаточно, да и трассы для катаний разной сложности – самая большая протяженностью в 920 метров. Есть канатная дорога с подъемниками, а для экстрима – сноупарк.
Алеся Беликова, СТВ:
Снежная зима – настоящая радость для любителей лыж и сноуборда. 14 трасс – каждый может выбрать склон на свой страх и риск. Для любителей экстремального отдыха здесь настоящий рай.
Такая зима – повод и юным спортсменам побороться в открытом первенстве по горным лыжам. Silichy Kids Masters Cup 2018 проходит в восьмой раз. 58 ребят от 3 до 12 лет соревновались на 120-метровой трассе.
Виктория Владыко, участник соревнования:
Участвовала в Литве в соревнованиях. Почти каждые выходные езжу туда тренироваться. Участвовала в Беларуси. Вчера в Могилеве, выиграла первое место.
Зимняя сказка не обошла стороной и южный регион Беларуси. В Бресте на лыжной трассе на гребном канале и взрослые и дети.
Девочка:
Мне бы хотелось кататься, как Даша Домрачева.
Вера пока еще не так стремительна, как ее звездный кумир, но прогресс на лицо. Это ее первый выход на лыжню. А вот услуги тренера пока ни к чему – основам могут обучить папа и мама.
Ольга Герасимова, житель Бреста:
Сохранились эти воспоминания, когда вот катишь на лыжах. Ощущение полета, свободы – этим хочется поделиться со своими детьми.
Активный зимний отдых помогает согреться и укрепить здоровье. Горнолыжные центры, катки и горки во всей Беларуси открыты для гостей.