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9 апреля в Минске начали отключать отопление в жилых домах

09 апреля 2018 06:52
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Новости Беларуси. 9 апреля в Минске завершается отопительный сезон в жилом фонде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Батареи отключат также в общежитиях, гостиницах и учебных заведениях.

Судя по благоприятному прогнозу синоптиков, подача тепла будет прекращена и в социальные учреждения.

9 апреля в Минске начали отключать отопление в жилых домах-1

9 апреля по Беларуси местами воздух прогреется до 24 градусов. К слову, в 2017 году отопление в административных зданиях также начали отключать в начале апреля, однако позже завершение отопительного сезона пришлось отложить: градус пошел на минус. В итоге в жилые дома тепло прекратили подавать лишь 5 мая – это необычайно поздний срок.

В 2018 году охладить батареи удалось значительно раньше. Следовательно, за коммунальные услуги придется платить меньше, поскольку отопление – существенная статья расходов для каждой семьи.

# общество # Отопительный сезон # Фотофакт

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