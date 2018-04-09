9 апреля в Минске начали отключать отопление в жилых домах

Новости Беларуси. 9 апреля в Минске завершается отопительный сезон в жилом фонде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Батареи отключат также в общежитиях, гостиницах и учебных заведениях.

Судя по благоприятному прогнозу синоптиков, подача тепла будет прекращена и в социальные учреждения.