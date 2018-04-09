9 апреля в Минске начали отключать отопление в жилых домах

Новости Беларуси. 9 апреля в Минске завершается отопительный сезон в жилом фонде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Батареи отключат также в общежитиях, гостиницах и учебных заведениях.
Судя по благоприятному прогнозу синоптиков, подача тепла будет прекращена и в социальные учреждения.
9 апреля по Беларуси местами воздух прогреется до 24 градусов. К слову, в 2017 году отопление в административных зданиях также начали отключать в начале апреля, однако позже завершение отопительного сезона пришлось отложить: градус пошел на минус. В итоге в жилые дома тепло прекратили подавать лишь 5 мая – это необычайно поздний срок.
В 2018 году охладить батареи удалось значительно раньше. Следовательно, за коммунальные услуги придется платить меньше, поскольку отопление – существенная статья расходов для каждой семьи.