«Очень богатая история, поэтому возникла необходимость в музее». На МЗКТ появилась своя экспозиция техники

Новости Беларуси. На Минском заводе колесных тягачей открылся музей истории предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Под открытым небом разместили экземпляры уникальной техники.

Для минчан и гостей столицы представили 10 эксклюзивных экспонатов. Это как ретромашины, так и современная техника. Большинство объектов – действующие. Уделили внимание и интерактиву. Есть мультимедийная доска и тач-панели, на которых можно узнать всю информацию об истории завода, начиная от создателей машин. Представлены также макеты двигателей и миниатюры популярных машин XX века, есть и макет производственного цикла, который можно посмотреть на диаграмме.

Николай Богданов, специалист музейно-выставочного комплекса «Волат»:

Очень богатая история у нашего предприятия. Начало его истоков – с 1954 года. У нас на сегодня разработано и выпущено более 340 изделий. Очень богатая история, поэтому возникла необходимость в музее уникальной техники. Такой нигде не делается не только в Беларуси, России – во всем мире.