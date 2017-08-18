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Оценивать качество продуктов в Беларуси будут с помощью нанобиосенсоров

18 августа 2017 10:55
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Новости Беларуси. В Беларуси разработают нанобиосенсоры для оценки качества продуктов. Об этом сообщили в Академии наук. Речь идет об устройстве, с виду напоминающем глюкометр, которое сможет определять уровень нитратов и пестицидов в товаре. Его презентуют в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также наши ученые работают над созданием элементов солнечной энергетики. Их уже производит одна из частных компаний. Высокотехнологичные – они позволят удешевить энергетические модули.

Оценивать качество продуктов в Беларуси будут с помощью нанобиосенсоров-1

Сергей Чижик, первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси:
Ведется поиск, и это очень перспективно, в области гибких солнечных элементов у нас в базе, даже, может быть, органических веществ. Сегодня можно с гордостью сказать, что у нас в стране начали производиться солнечные элементы. С хорошим КПД. Как нам заявляли, это 25%. На практике это все, безусловно, применимо. Все больше пользователей устанавливают солнечные батареи.

Белорусские ученые занимаются разработкой клеточного томографа, технологий 3D-печати. А также нанокрасок. Последние будут качественнее обычных аналогов. В ближайшее время в Беларуси презентуют электромобиль.

# общество # Сергей Чижик # Год науки

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