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Испытать удачу дважды: специальная скретч-карта появится в игре «Удача в придачу!»

15 августа 2017 09:51
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Теперь у покупатателей торговой сети магазинов «Евроопт» в два раза больше шансов встретиться с фортуной. Торговая сеть не только запустила 40-ой тур игры «Удача в придачу», но и дала старт новой «Удаче в придачу-2». Теперь получать призы можно каждый день, не отходя от кассы. Стать участником новой игры «Удача в придачу-2» совсем просто: совершайте покупки в любом магазине сети «Евроопт» на сумму не менее 10 рубл. в одном чеке. И не забудьте прихватить товар удачи. При расчете, используйте дисконтную карту «Е-Плюс» и за каждые потраченные 10 руб. в магазинах «Евроопт», вы получите не только игровой код, который примет участие в розыгрыше игры «Удача в придачу», но и дополнительно специальную скретч-карту, которую вам выдадут прямо на кассе. 
Подробнее - в сюжете.

# общество # Фотофакт # Продукты питания # Наталья Корольчук # Игорь Песенко

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