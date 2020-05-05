Обучают детей иностранным языкам с помощью говорящей ручки. Показываем необычную библиотеку в Минске

О необычной детской библиотеке Минска рассказали в программе «Большой город». Это столичная детская библиотека имени Островского. Здесь по-прежнему полно читателей. Конечно, до пандемии было в три раза больше. Читальные залы сейчас для посетителей недоступны, зато работает абонемент, а это до 200 человек в день.

Елена Стахиевич, посетительница Центральной детской библиотеки им. Н. Островского:

Пришли в библиотеку, потому что ребенок постоянно читает, поэтому периодически мы приходим. С такой ситуацией приходится самой ходить. Ребенок любит читать, постоянно библиотеку посещаем. Надо заниматься полезным делом – читать книги. Есть время, скажем так.

Больше стали в семье читать? Елена Стахиевич:

Ну, конечно. Николь Евменчик, посетительница Центральной детской библиотеки им. Н. Островского:

Люблю читать. Я прихожу за книгами, которые про историю нашей страны, обыкновенные фэнтези. Мне, конечно же, нравится из библиотеки, потому что там большой выбор книг.

После возврата книг в библиотеку их помещают на пятидневный карантин. Отведена специальная комната, где нет сотрудников. Оксана Семашко, СТВ:

Самые ценные книги сегодня – это те, что читают. Сейчас наиболее популярна художественная, познавательная, развлекательная литература, фэнтези. Большим спросом пользуются белорусские книги.

Все больше родителей хотят, чтобы их ребенок знал свой национальный язык. Книга в этом плане хороший помощник. В библиотеке их больше 100 тысяч.

Что немаловажно, расширили свое присутствие в соцсетях. Сегодня организуют мастер-класс «Пасхальный заяц». Дети поучаствовать в нем смогут онлайн.

Елена Чернявская, заместитель директора ГУ «Централизованная система детских библиотек г. Минска»:

Разрабатываем различные онлайн-проекты и презентации. У нас проходят громкие чтения, в записи можно посмотреть на страничках соцсетей и на YouTube-канале, где наши библиотекари начитывают как на русском, так и на белорусском языке книги и произведения. Также мы сейчас готовим запустить онлайн-акцию, которая будет называться «История одной книги», приуроченная к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Благодаря сотрудничеству со своими коллегами из Мюнхена, наши библиотекари организовывают новые выставки, обмениваются опытом и внедряют новые технологии. Так, самых маленьких жителей большого города здесь обучают иностранным языкам с помощью говорящей ручки.

В общем, в современных библиотеках не заскучаешь. Если надоело читать, то можно покататься на горке. Вот только не каждая библиотека в шаговой доступности от дома, а читателей столько, что за одной книгой собирается очередь.

Оксана Семашко:

Эту библиотеку называют настоящим островком детства, где можно не только почитать книги, найти новых друзей, но и даже побывать в гостях у Карлсона.