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Александр Лукашенко: за ночь обстановка у западных и южных границ Беларуси резко изменилась

24 февраля 2022 08:52
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За ночь обстановка по периметру западных и южных границ Беларуси резко изменилась. Об этом Президент Беларуси заявил сегодня, 24 февраля, на оперативном совещании с военными, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ни для кого не является секретом, что за последнюю ночь, вчерашний вечер обстановка по периметру западных и южных границ Беларуси резко изменилась. Я всем вам благодарен: знаю, что никто из вас не спал этой ночью, нам надо было подготовиться в этой ситуации, как себя вести, что сказать нашим людям. И сегодня ночью мы запланировали это совещание.

Примерно в 5 утра сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, во время которого Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе.

Путин: «В наши планы не входит оккупация украинских территорий, мы никому ничего не собираемся навязывать силой». Подробнее здесь.

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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